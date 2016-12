Movimiento Ciudadano reprocha el gasolinazo

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-15:48:29 Coatzacoalcos Nora Cortázar Luna, coordinadora distrital de Movimiento Ciudadano

La coordinadora distrital de Movimiento Ciudadano (MC), Nora Cortázar Luna, consideró una falta de respeto y una arbitrariedad el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de aumentar el costo del litro de combustible.



“Yo creo que esto no es noticia, noticia es que realmente bajara, esto lo veíamos venir, las mentiras sobre mentiras del gobierno federal, no sé cuál sea la postura del estatal, aquí la bancada de Movimiento Ciudadano (en la Cámara Baja) tendrá que dar respuesta, tienen ellos con el PRD un acuerdo de hacer alianza para defender los intereses de los ciudadanos, es tiempo de que nosotros como ciudadanos reaccionamos”, señaló la también regidora treceava.



Cortázar Luna lamentó que con este aumento a los combustibles también se dé una escalada en los precios de materia prima, alimentos, transportes y demás, ya que esto afecta la economía de las personas, por lo cual solicitó a los ciudadanos que se tome en cuenta este tipo de acciones para emitir un voto razonado, sobre todo cuando se había anunciado desde presidencia de la República que no habría más ‘gasolinazos’.



“Vienen tiempos electorales, ojalá podamos reaccionar y usar la credencial de elector para decidir el destino de este país que se nos está yendo de las manos, yo lo veo con mucha gente cambiando de partido, hoy gobierna un partido, hay gente que se cambia la camiseta, si algo debe ser de principios es la política, para que la gente pueda creer en ti, en la política sí hay gente honesta y honrada”, comentó la coordinadora distrital de MC, quien remarcó que al gobierno se le debe mostrar la fuerza ciudadana.



“Si con una marcha es necesario, con una marcha se hará (demostrar el hartazgo), ya es insostenible la situación”, puntualizó Nora Cortázar.