Advierten desabasto de gasolina en municipios de Veracruz

El consejero nacional de la Organización nacional de Expendedores de Petróleo, José Luis Ballesteros Melgar, advirtió que debido a que en la entidad se venderá a precio más bajo la gasolina, entonces se podría presentar un desabasto del combustible en algunas regiones de Veracruz.



En entrevista comentó que esto se podría presentar además debido a que unidades transportadoras tienen que abastecer de gasolina la región de Salamanca, en el estado de Guanajuato.



Acusó que de los 14 mil kilómetros de ductos de Pemex que atraviesan el país, en su mayoría están “picados” y hay un robo indiscriminado del producto.



Consideró que será un duro golpe para los bolsillos de los mexicanos el incremento de la gasolina ante los distintos precios que se van a establecer en las zonas del país, que son 83, que son las terminales de distribución que tiene Pemex y, aparte de siete zonas en las zonas fronterizas.



Ballesteros Melgar comentó que no existe acaparamiento de parte de los gasolineros pues “todos tenemos almacenamientos con límites y eso no es posible”.



Puntualizó que hay serios problemas con el sistema nacional de refinería en México, pues de las seis que existen, sólo están funcionando cuatro, en este sentido mencionó que la de Salamanca trabaja sólo a un 20 por ciento y Cadereyta de plano “no está funcionando”.



“Al tener problemas con la refinería de Salamanca en Guanajuato, muchos carros de la zona de Veracruz, Puebla y Oaxaca se van a surtir a la región de Salamanca, dejando desprotegido de transporte a esta región y, los recorridos normales se duplican tanto en distancia como en tiempo y, por lo tanto pueda haber desabasto en algunas regiones de la entidad veracruzana”, comentó.



Otro problema que se tiene que enfrentar -dijo- es el mal estado de los ductos de Pemex, ya que de los 14 mil kilómetros con los que se cuentan la gran mayoría están picados y persiste el robo indiscriminado.



Al respecto el experto recordó que México importa desde hace mucho tiempo el combustible no sólo de los Estados Unidos, lo que representa más del 60 por ciento de las gasolinas que se consumen en el país.



Explicó que el precio variado de gasolinas por regiones en Veracruz, por ejemplo, entre Cuitláhuac y Veracruz puerto o Pánuco y Poza Rica, que fluctúa entre los 15 y 18 pesos el precio del litro, solo es por transportación.



“Lo que quiere hacer la SHCP es dar esa diferenciación en costos de transporte, pero no sabemos cuál fue la fórmula que utilizaron para sacar esos precios, lo hacen por terminales, ellos le denominaron zonas, es decir, se está cercano a una refinería el costo será más pequeño que aquel que esté lejano derivado del traslado del combustible”, concluyó.



