Deben 700 millones de pesos al IPE municipios y varias dependencias gubernamentales: Hilario Barcelata

De 700 millones de pesos es el adeudo que mantienen entre municipios y dependencias gubernamentales con el Instituto de Pensiones del Estado (IPE), reveló el director Hilario Barcelata Chávez.



En entrevista dijo que a escasos días que concluya el ejercicio fiscal 2016, cada uno de los entes debe responder por el pasivo que mantienen con el organismo, en este sentido evidenció que el Colegio Científico y Tecnológico del Estado de Veracruz (Cecytev) es el que más debe al IPE.



Al respecto comentó que están iniciando el cobro a varias dependencias y municipios.



“Al parecer el que no transfirió el dinero fue el anterior gobierno, pero no es un argumento que nosotros podemos aceptar, cada institución tendrá que responder con lo que tenga para salvar al IPE, todos tendrán que hacer el esfuerzo”, puntualizó.



Agregó que si logra que cada dependencia y organismo pague en tiempo y forma se logará que el IPE se vaya recuperando, toda vez que el déficit total es de dos mil 700 millones de pesos.



Explicó que cuando el Gobierno del Estado retiene las cuotas de los trabajadores no transfiere el salario total del trabajador al IPE, sino sólo el salario neto, por lo que no pasa las retenciones al IPE y del Seguro Social.



El excoordinador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana (UV) recordó, que las dependencias están obligadas a transferir los recursos al IPE, de no hacerlo es cuando se genera los pendientes.



Expresó que también se tendrá que hacer lo necesario para evitar en lo sucesivo que esto se siga repitiendo.



“Si bien con este gobierno actual, esto ya no va a suceder, no podemos saber que va a pasar después con otras administraciones, por eso hay que dejar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder”, concluyó.