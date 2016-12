Veracruz puede declararse en suspensión de pago por altos intereses de 17 créditos, afirma diputada Copete Zapot

Ante los altos intereses que paga Veracruz a través de los 17 créditos a los que accedieron las administraciones anteriores, el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares puede declararse en suspensión de pago, mientras se pone orden a las finanzas estatales.



Lo anterior lo señaló la coordinadora del PRD en el Congreso de Veracruz, Yazmín de los Ángeles Copete Zapot.



La legisladora del partido del sol azteca insistió que esa propuesta podría ser una de las soluciones que ayuden a la entidad ante la falta de liquidez que atraviesa y el poco compromiso que ha mostrado la Federación para apoyar a los veracruzanos.



“Le han dado largas en el Congreso al tema, hay quienes dicen que sí y otros que no, pero yo coincido plenamente en que esa es una salida que le va a permitir al gobernador renegociar capital, no solo intereses”, expuso.



Explicó que a la fecha Veracruz tiene comprometidas sus participaciones luego de solicitar créditos con intereses de hasta el 7.4 por ciento.



“Eso es lo que se tiene que revisar, en su momento no debió de aceptarse una tasa de interés tan alta en algunos créditos que alcanza hasta el 7.4 por ciento”, observó.



Copete Zapot mencionó que a otras entidades como Tlaxcala las instituciones financieras les prestan recursos con tasas de apenas el 3.2 por ciento, de ahí que el actual gobierno de Veracruz debe de tomar la determinación de renegociar dichos contratos.



“Es un punto de acuerdo que yo propongo, que yo considero que es una de las soluciones que puede haber, llegar a declararse en suspensión de pago. La crisis que hoy vivimos en Veracruz lo amerita”, declaró la coordinadora.



Subrayó que Veracruz no está “para aspirinas”, pues a grandes males se requiere de “grandes remedios”.