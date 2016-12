En la opacidad, 30% de los ayuntamientos veracruzanos; no publican cómo manejan sus finanzas: Orfis

El 30 por ciento de los ayuntamientos no hacen pública la información de cómo manejan sus finanzas, señaló en entrevista el Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.



Aproximadamente el 30% de los ayuntamientos veracruzanos no cuentan con una página de internet, lo que impide que hagan pública la información que por Ley están obligados y que no difundan sus actividades diarias.



El titular del ORFIS informó que hasta el momento, dos ayuntamientos ya adoptaron este modelo de página Web y están haciendo pruebas pilotos, Atzalan y Tepetlaxco; e invitó a las autoridades municipales interesadas en contar con su página web a acercarse al Órgano de Fiscalización Superior.



El Órgano de Fiscalización Superior pone a disposición de todos los ayuntamientos que carezcan de un portal web, una “Página Web Modelo” para que puedan cumplir con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley General de Transparencia.



El Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vásquez explicó que el ORFIS, dentro de los compromisos que adquirió en el “Ejercicio de Gobierno Abierto”, impulsado por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fue el de realizar un modelo de página web para impulsar la trasparencia y rendición de cuentas en los ayuntamientos.



“La Transparencia está íntimamente ligada a las labores de fiscalización, dentro de los trabajos que tiene el ORFIS en el Ejercicio de Gobierno Abierto, es establecer una página modelo que permita a los municipios cumplir con lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. Celebramos una reunión de trabajo donde se analizó y se estableció una página web modelo, gratuita, para aquellos municipios que no cuentan con ella y puedan hacer uso de esta herramienta”.



“Hay dos municipios que están en prueba piloto que son Tepatlaxco y Atzalan, agradezco a las autoridades municipales que nos permitan hacer esta prueba con ellos, con lo que dan la confianza, de que lo que se está haciendo en el ORFIS va a fortalecer sus labores de transparencia y rendición de cuentas, e invito a aquellas autoridades municipales que deseen incorporarse a este compromiso, se acerquen a nosotros para que cuenten con una página web, que permitan que todas las actividades que desarrollen, deben de ser públicas.”



Por último, Portilla Vásquez explicó que esta herramienta que desarrollo el ORFIS, permitirá a las administraciones municipales, de manera gratuita, cumplir con sus obligaciones legales y éticas; la finalidad es difundir las acciones que realizan para que la ciudadanía conozca lo que están haciendo y que los Recursos Públicos se apliquen de manera correcta, honesta y transparente.