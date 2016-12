miércoles, 28 de diciembre del 2016 Inicio Noticias Agencia Clasificados Sociales Deportes Columnas ImagenTV Coatzacoalcos-Zona Sur | Cd. de México | Córdoba-Orizaba-Centro | Internacional | Guerra contra el narco | Poza Rica-Zona Norte | Xalapa | Veracruz -Boca del Río Servicios | Quienes Somos | Contacto | Suscripción | Publicidad En proceso de embargo, 15 mil xalapeños por no pagar el Impuesto Predial Tweet Cerca de 15 mil personas que significa cerca del 8 por ciento del total de predios en Xalapa, están en procedimiento de embargo por no cumplir con el pago del impuesto predial reveló el director de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, Ernesto García Barrientos Xalapa - 2016-12-28 12:35:45 - Ariadna García / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-12:37:41 Xalapa Cerca de 15 mil personas que significa cerca del 8 por ciento del total de predios en Xalapa, están en procedimiento de embargo por no cumplir con el pago del impuesto predial reveló el director de Ingresos del Ayuntamiento de Xalapa, Ernesto García Barrientos.



Entrevistado informó que el próximo lunes 2 de enero iniciará el cobro del impuesto predial con el que esperan recaudar 93 millones de un total de 144 mil predios del municipio, por lo que exhortó a la población que tiene pagos pedirles acudir y aprovechar los descuentos.



Explicó que en Palacio Municipal iniciará a partir de las 7:00 a las 16:00 horas además de que habrá otros puntos de cobranza en plaza Ánimas, Crystal y Museo de las 8:00 a las 17:00 de lunes a domingo.



Refirió que además se podrá pagar en la Escuela Normal Veracruzana y en la oficina de Catastro cercana a la avenida Miguel Alemán así como el Deportivo Colón.



El funcionario municipal exhortó a pagar a través de la tesorería virtual para hacer el pago vía internet. Habrá descuento del 20 por ciento general si se paga en enero lo que podría extenderse hasta febrero. A los jubilados y pensionados se les hace un descuento del 50 por ciento durante esos dos meses.



Explicó que en los primeros meses del año se cobra cerca del 85 por ciento del total predios que son cerca de 80 millones de pesos cuando la factura total es de 93 millones de pesos que comprende 144 mil predios.



Por tanto se cobran cerca de 120 mil predios y se quedan pendientes 24 mil, más lo que llevan años con retraso.



A partir de marzo se lleva a cabo el procedimiento administrativo de ejecución; es decir, la cobranza jurídica que conlleva a tener recargos, multa y el gasto de ejecución por lo que fácilmente se les duplica y en lugar de obtener descuentos deben pagar más.



"En el caso de 2017 como tienen hasta febrero para pagar con descuentos a partir de marzo iniciamos a cobrar ya el primer semestre de 2017 más en su caso años anteriores (...) el procedimiento inicia con una notificación después sigue requerimiento de pago, después sigue el embargo y hasta ahí nos hemos quedado con todos los que adeudan", detalló.



García Barrientos explicó que el procedimiento aún comprende nombrar un perito valuador, rematar la casa, cobrar y devolver la diferencia, lo que no ha ocurrido en ninguno de los casos pero que lo establece la ley.

