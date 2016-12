Paralizan vectores con protesta Jurisdicción VII, por adeudos en pagos de dos meses y aguinaldo

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-11:58:25 Orizaba

Los 51 trabajadores de contrato de la Jurisdicción Sanitaria No. 7 de Orizaba perteneciente al departamento de vectores, realizaron la mañana de este miércoles una protesta, debido a que no han recibido el pago de sus quincenas que van desde una quincena hasta los dos meses y medio.



Al igual que a algunos no se les han pagado el aguinaldo o una parte proporcional del mismo, respecto a los trabajadores de base no hay problema alguna pero con los trabajadores de contrato se presenta esta problemática por lo que los trabajadores mantendrán su protesta hasta que reciban los pagos atrasados del trabajo que ya realizaron



