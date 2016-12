Twitter, Samsung y Yahoo! vivieron su peor momento en 2016

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-11:48:29 Archivo

Qué peor publicidad puede tener una marca que, cuando un avión esté por despegar se escuche una grabación que diga que por disposición oficial está prohibido viajar con uno de sus productos. Este es el resultado de un año de pesadilla para Samsung.



Pero la norcoreana no es la única empresa en ese barco, Twitter también vivió momentos difíciles ante el lento crecimiento de usuarios y la ausencia de compradores, lo mismo que Yahoo!, que en medio de su proceso para cambiar de dueños reveló dos hackeos masivos.



SAMSUNG EXPLOTA

Samsung, el mayor fabricante de smartphones del mundo y reconocido por la calidad de sus productos, vivió uno de sus peores episodios con el Galaxy Note 7, su móvil insignia para este año, lanzado en agosto y que tenía un desperfecto en las pilas que podía provocar explosiones.



En septiembre, la firma norcoreana anunció un primer retiro de 2.5 millones de unidades, luego vino otro retiro y finalmente en octubre decidió suspender su producción pues los móviles reemplazados también se incendiaban.



Como resultado, la ganancia operativa de la empresa cayó un 30 por ciento interanual en el tercer trimestre del año, los resultados de menor nivel en dos años.



En el caso de la división de dispositivos móviles, la utilidad operativa en el tercer trimestre fue de aproximadamente 88 millones de dólares, la más baja desde el cuarto trimestre del 2008.



Pese al fiasco, Samsung mantuvo su dominio del mercado de smartphones en el tercer trimestre del año, con el 21 por ciento, “pero el impacto a largo plazo en la marca Samsung todavía está por verse”, señaló la firma de análisis IDC a finales de octubre al dar su reporte sobre la venta global de teléfonos inteligentes.



DECEPCIÓN EN 140 CARACTERES

¿Turbulencia, Twitter? A finales de septiembre, se esparcieron los rumores de que la red social sería comprada. Entre los interesados supuestamente estaban empresas como Disney, Google, Facebook, Sales Force, Verizon y Microsoft.



Adentro de la firma, la eventual compra había dividido a sus directivos. Por un lado su CEO y fundador, Jack Dorsey, impulsaba que la compañía con 10 años de antigüedad siguiera su curso y exprimiera las recientes mejoras al producto, por otro lado figuras como el exCEO Ev William apoyaban explorar la opción de venta.



Pero uno por uno los pretendientes de Twitter desecharon su interés y la oferta nunca llegó.



El CEO de Sales Force, Marc Benioff, dijo que, a pesar de amar a Twitter, a su CEO y a la marca, ésta no encajaba con su empresa, y aseguró que no comprarían porque los inversores no estaban de acuerdo con el trato.



Según fuentes de Bloomberg, Disney optó por no comprar porque algunos de los intercambios dentro de la plataforma podrían afectar su imagen, o en otras palabras, los trolls podrían golpear a Mickey y compañía.



Entre los principales problemas de Twitter están su lento crecimiento de sus usuarios (desde el primer trimestre de 2015 ha sumado tan solo alrededor de 15 millones), fallas para monetizar la red y su incapacidad para lidiar con los trolls, tal como lo mencionaba en un memo filtrado el exCEO, Dick Costolo, “apestamos en el manejo del abuso y trolls en la plataforma y hemos apestado en este tema por años”.



DESNUDAN A YAHOO!

A mediados de septiembre, Yahoo! dio a conocer que a finales de 2014 sufrió un ciberataque con un saldo de 500 millones de cuentas de usuarios y datos robados.



Luego, en diciembre, anunció otro hackeo: en 2013 fueron robados datos asociados con más de mil millones de cuentas.



“No hemos sido capaces de identificar a los intrusos relacionados con este robo”, admitió el jefe de seguridad de información de la empresa, Bob Lord en un comunicado. “Creemos que es posible que el incidente sea distinto al que destapamos el 22 de septiembre”.



En este segundo caso nombres, correos, números de teléfonos, fechas de nacimiento y, en algunos casos, preguntas de seguridad encriptadas quedaron comprometidas.



