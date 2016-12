Representantes indígenas exigen apoyos a diputados

La suspensión de la sesión legislativa del martes por falta de quórum, benefició a los representantes de los pueblos indígenas de Veracruz puesto que ante sus reclamos, los legisladores se vieron obligados a poner atención a sus demandas así como a comprometerse a etiquetar recursos para atender sus necesidades, afirmó Manuel Francisco Martínez Martínez, diputado presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso del Estado.



“La suspensión de la sesión legislativa por falta de quórum es mala, pero considero que fue oportuna para los representantes de los pueblos indígenas que vinieron a ella para escuchar un pronunciamiento para que se les proporcione más recursos. Su enojo, llamó la atención de los legisladores de las distintas bancadas que se comprometieron a atenderlos y a satisfacer en lo posible sus demandas, por ello dijeron que permanecerán en Xalapa hasta en tanto no reciban una respuesta positiva y contundente respecto de la inversión que recibirán ellos para este rubro”, dijo.



El legislador manifestó que los integrantes del Consejo Supremo de los Pueblos Indígenas, presidido por Fidencio Fernández Cabrera, demandan del gobierno y del Congreso del estado ser considerados por vez primera en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017 puesto que requieren inversión en comunicación, transporte, salud y educación, entre otros rubros. “Los indígenas son un sector que siempre ha sido olvidado, por ello es necesario que ya se les tome en cuenta tanto en los tres niveles de gobierno”, aseveró.



Reiteró que la suspensión de la sesión propició que los representantes del Consejo Supremo de los Pueblos Indígenas propició diálogo con los coordinadores de los grupos legislativos. “Ellos vinieron a dialogar, a ser atendidos y explicar por qué necesitan de recursos y que no sean ignorados por el gobierno y el Congreso del estado ya que ahora solo tienen un presupuesto de 7 millones 200 mil pesos para toda la población indígena del estado”, señaló.



Por ejemplo, dijo Manuel Francisco Martínez, queremos que la Universidad Veracruzana Intercultural, institución en la que se preparan muchos indígenas, tenga un mayor presupuesto y que también lo tengan los proyectos productivos.



“Por ello, si los integrantes del Consejo Supremo de los Pueblos Indígenas se enojaron por la suspensión de la sesión les doy la razón porque viajaron desde sus lugares de origen, porque gastaron lo que no tienen para ser escuchados y se encuentran con que la sesión se suspende entonces es comprensible su molestia”, dijo.



Durante la sesión de este martes, el diputado Francisco Manuel Martínez Martínez haría un pronunciamiento en relación a la iniciativa de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Veracruz para el ejercicio fiscal 2017, presentada por el doctor Flavino Ríos Alvarado, otrora gobernador interino del estado.