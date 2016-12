Pemex miente, gasolineros no especulan: empresario Tweet El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Juan Pablo González, aseguró que “Pemex miente” al señalar que están especulando con el combustible, cuando es la empresa productiva del Estado la que no les está surtiendo el producto. Ciudad de México - 2016-12-28 08:55:02 - Aristegui Noticias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas), Juan Pablo González, aseguró que “Pemex miente” al señalar que están especulando con el combustible, cuando es la empresa productiva del Estado la que no les está surtiendo el producto.



“Los 12 mil gasolineros del país tienen la instrucción de no condicionar la venta de gasolinas: producto recibido debe ser entregado”, señaló en entrevista con Aristegui Noticias, informó Aristegui Noticias.



Explicó que el problema del desabasto “no está resuelto” pues las 6 refinerías que tiene el país “están trabajando al 30%“, ya que Pemex ordenó darles mantenimiento para evitar accidentes y explosiones. “Salamanca trabajó 5 días en un mes y lo mismo ocurre con Cadereyta”, detalló.



Por ello, el producto con el que se satisface la demanda interna es importado de Luisiana y Texas; sin embargo, “no hay carrotanques, ni autotanques para transportarlo de la costa al centro del país”.



Aclaró que Pemex tiene mil 425 pipas, los gasolineros 956 y hay otras 5 mil de particulares que son insuficientes para movilizar el combustible en todo el territorio nacional. “Eso -dijo-, es lo que realmente está provocando el desabasto”.



CON INFORMACIÓN DE ARISTEGUI NOTICIAS

http://aristeguinoticias.com/2812/mexico/pemex-miente-gasolineros-no-especulan-con-el-combustible-amegas-video/

