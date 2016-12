En México con la gasolina 'más cara del mundo' por arriba de 22 países; Hacienda pide no 'asustarse' Tweet Ciudad de México - 2016-12-28 08:34:03 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO La Secretaría de Hacienda anunció que a partir del 1 de enero el precio del litro de gasolina en México pasará de $14.81 pesos a los $17.79, por lo que superará de un salto aproximadamente a 22 países en el costo del combustible, de acuerdo con la medición y comparación internacional del sitio Global Petrol Prices.



Según la medición de este sitio, actualmente la República Mexicana ocupa la posición 41 en el costo del combustible, ya que al tipo de cambio actual representa 0.72 dólares por litro, superando a países del continente como Estados Unidos (0.61 usd), Panamá (0.71 usd), Bolivia (0.52 usd), Ecuador (0.39 usd) y Venezuela (0.01 usd).



Al entrar en vigor el proceso de liberalización en los precios de los combustibles de la Reforma Energética, la Secretaría de Hacienda anunció que a partir del primero de enero de 2017 se presentará un incremento de hasta el 20% respecto al precio establecido en diciembre de 2016 por lo que la Magna se venderá hasta en $15.99 y la premium en $17.79, el cual se mantendrá fijo hasta el 3 de febrero de 2017, fecha en que iniciarán ajustes periódicos al combustible, informó 24 Horas.



Salto de 20 posiciones



Con este incremento del 20%, el precio de la gasolina en México dará un salto de 0.72 dólares por litro a 0.85 usd, de acuerdo con el tipo de cambio que prevalece en las últimas semanas, es decir, alrededor de los 21 pesos.



EU, proveedor de gasolina





A la fecha, Estados Unidos es el principal abastecedor de gasolina y diésel en México a través de Petróleos Mexicanos (Pemex), sin embargo a partir del próximo años distintas empresas podrán importar los combustibles y comercializarlos bajo el esquema de libre mercado, el cual se determinará por los precios internacionales del petróleo.



La fórmula que utilizaron autoridades mexicanas para encauzar los nuevos precios de la gasolina y diésel se basa en los costos derivados de su importación, transporte, almacenamiento y distribución, por lo que inicialmente el país se dividirá en 90 regiones con sus propios niveles. Los precios máximos para cada región están disponibles en la página de la Comisión Reguladora de Energía, publicó 24 Horas.



HACIENDA PIDE NO ASUSTARSE



El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo este martes que los mexicanos no tienen por qué asustarse, pues el precio de la gasolina se va “divorciar” de razones tributarias o de razones políticas.



Además el precio va subir o bajar de acuerdo con los mercados internacionales como en todo América, Europa y todo Asia Pacífico.



“De hecho, en la historia del país, la gasolina, prácticamente con excepción de algunos meses del año pasado, solamente se había subido y nunca había reflejado una condición a la baja. Y lo que veremos ahorita, a partir del próximo año, es que la gasolina habrá veces que suba y habrá veces que baje, como se vayan ajustando las condiciones de mercado”, comentó en entrevista con Grupo Fórmula.



“Veremos, en consecuencia, momentos y días donde suba, y momentos y días donde vuelva a bajar”, agregó.



La Secretaría de Hacienda anunció este martes los precios máximos regionales para la gasolina, los cuales estarán vigentes del primero de enero al tres de febrero de 2017.



Los precios máximos son parte del proceso de liberalización de los precios de las gasolinas, que arrancará en marzo próximo en el norte del país.



El precio promedio regional para las gasolinas en 2017 será de 15.99 pesos por litro para gasolina Magna; 17.79 pesos por litro para Premium y 17.05 para diésel, lo que significará un incremento de 14.2, 20.1 y 16.5 por ciento, respectivamente, en comparación con el precio que registraron dichos combustibles en diciembre de este año.



En 2012 el precio de la gasolina Magna tuvo un aumento de 11.10 por ciento, la gasolina Premium un aumento de 7.37 por ciento y el precio del diésel tuvo un aumento de 10.70 por ciento, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos.



Mientras que en 2013 los aumentos porcentuales fueron de 12.21, 11.61 y 11.82, respectivamente. En 2014 fueron de 9.73, 11.19 y 11.61 por ciento.



En tanto que en 2015 fueron de 1.95, 1.91 y 1.87 por ciento, respectivamente. De enero a noviembre de este año el precio de la gasolina Magna tuvo un aumento de 3.02 por ciento, la gasolina Premium 2.99 por ciento y el diésel 3.03 por ciento.



Con información de http://www.elfinanciero.com.mx/economia/piden-no-asustarse-por-el-precio-de-la-gasolina.html



CON INFORMACIÓN DE 24 HORAS



