Registran fuerte sismo en nordeste de Tokio

Un fuerte terremoto sacudió este miércoles por la noche una zona situada a 150 km al nordeste de Tokio, anunciaron la Agencia Meteorológica de Japón y el Instituto Geológico de Estados Unidos (USGS), que estimó su magnitud en 5,9.



No hay riesgo de tsunami tras este terremoto que se registró a las 21H38 locales (12H38 GMT) y cuyo epicentro se situó en el norte de la prefectura de Ibaraki, según la agencia japonesa.



"Las sacudidas fueron violentas", declaró una habitante de la zona por teléfono a la televisión.



La Agencia Meteorológica de Japón anunció por su parte una magnitud de 6,3.



El canal público NHK interrumpió de inmediato su programación para dar información sobre el seísmo, que se sintió fuertemente en toda la zona situada entre Tokio y la central accidentada de Fukushima.



La compañía que administra la planta nuclear, que sufrió un grave accidente a raíz del terremoto y posterior tsunami de marzo de 2011, dijo que estaba patrullando para comprobar que no hubiera alguna nueva anomalía.



No se señaló ningún problema en las diversas instalaciones nucleares situadas en Tokai-mura, en la prefectura de Ibaraki, indicó por su parte la Autoridad de Regulación Nuclear.



Hace un mes se registró un terremoto todavía más importante cerca de las costas de Fukushima que provocó un pequeño tsunami.



Los japoneses son más sensibles que nunca a los riesgos desde la catástrofe de marzo de 2011, que dejó unos 18.500 muertos y obligó a desplazar a decenas de miles de personas por el accidente nuclear.



El archipiélago nipón también registró en abril dos fuertes terremotos en la región de Kumamoto (suroeste), seguidos de más de 1.700 réplicas, que dejaron medio centenar de muertos y cuantiosos daños materiales.