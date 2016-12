Descartan Ángeles Azules su asistencia al Carnaval de Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-28-08:08:57 Veracruz

Los Ángeles Azules no se presentarán en el Carnaval de Veracruz 2017, aclaró la agrupación mediante un comunciado a la opinión pública la tarde de ayer.



Esto después de que el Comité Organizador del Carnaval de Veracruz diera a conocer el elenco final de las coronaciones y masivos de esta fiesta que se celebrará del 22 al 28 de febrero del 2017.



La participación de los Ángeles Azules estaba contemplada para el domingo 26 de febrero, según el boletín que habría emitido el comité organizador de la

fiesta veracruzana.



Sin embargo el grupo desmintió en sus redes sociales que exista un contrato de fecha para su presentación, aunque aceptaron que hubo negociaciones que no lograron concretarse.



“Con profunda pena anunciamos a nuestros fans en Veracruz que no participaremos en las fiestas del Carnaval debido a que no concretamos el acuerdo que beneficiara a ambas partes con el Comité. Lamentamos que nuestro nombre se haya utilizado para promover dicho evento sin que existiera

un contrato o autorización previa.



“Saludamos con mucho afecto a todos nuestros seguidores y esperamos tener pronto una fecha asignada en este bello estado para poder compartir con todos ustedes”, cita a la letra el comunicado.



A pesar de que se solicitó al comité organizador de la fiesta que emitiera una réplica sobre las declaraciones que hicieron Los Ángeles Azules en sus

redes sociales, no hubo respuesta por parte del

titular.



Sin embargo allegados a la estructura aseguraron que esta información es una broma correspondiente al Día de los Santos Inocentes. ¡Triste palomita que te dejaste engañar!. Ángeles Azules sí estarán en el Carnaval.