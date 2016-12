Aumento a gasolina un 'golpe' a mexicanos: diputados

Los grupos parlamentarios de PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados definieron como un golpe el incremento a las gasolinas, cuestionaron que se trata sólo de una política recaudatoria y señalaron que por ser desproporcionado sólo profundizará la desigualdad social, debido al efecto inflacionario.



Los partidos explicaron que con este aumento Hacienda recaudará 75 mil millones de pesos adicionales. El PAN explicó que por cada litro de gasolina, el gobierno cobrará a partir de enero 4 pesos de IEPS, de ahí que el incremento sea tan severo.



El coordinador del PRD, Francisco Martínez Neri, resaltó que se espera un aumento en el precio de la canasta básica y la política oficial \"sigue sigue castigando a la población, lo que es inadmisible”.



Recordó que el discurso para impulsar la reforma energética se centró en la promesa de mejorar la economía familiar, al no preverse nuevos aumentos.



Dijo que el PRD exigirá \"una revisión a fondo de la reforma, porque ya se demostró que no ha dado los resultados esperados, lo único claro que tenemos es la ineficiencia para gobernar del actual Ejecutivo”.



El coordinador del PAN, Marko Cortés, expuso que el gobierno federal \"se aprovecha de las circunstancias para seguir con su política recaudatoria a costa de los bolsillos de los mexicanos”.



Refirió que cuando el precio internacional de barril de petróleo estaba a 100 dólares, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, el de los combustibles era más bajo, aunque fue en ese sexenio cuando se iniciaron los gasolinazos mensuales, cuando Hacienda argumentó un hoyo de 300 mil pesos en el presupuesto, que resultó falso.



\"Ahora el gobierno priísta cobrará cuatro pesos por concepto de IEPS y a eso se debe que sean tan caras las gasolinas. A esto se suma que por las malas decisiones que ha tomado el gobierno en materia de política económica, hoy no tiene bajo control el tipo de cambio y México, al ser un país importador de gasolinas, tendrá un doble impacto, es decir por el incremento del precio internacional del petróleo y por la devaluación\", indicó.



También consideró que el incremento tendrá un efecto multiplicador en toda la economía mexicana, pero nuevamente el costo de las malas decisiones se volverá a trasladar a los consumidores, informó La Jornada.



\"Además, si ya era evidente que la economía nacional no pasaba por un buen momento, ahora el PRI-Gobierno le receta un golpe más a las familias mexicanas, que ya de por si padecen una precaria situación\", agregó.



Sostuvo que si bien el PAN aprobó a Peña Nieto la reforma energética fue \"para aprovechar mejor y en el beneficio nacional nuestros recursos, no ha sabido implementarla y ahora toman el camino fácil de cargarle el costo de sus ineficiencias y malas decisiones al pueblo de México\".



El coordinador de MC, Clemente Castañeda, indicó que a pesar de las promesas del gobierno federal, hoy se anuncia \"uno de los aumentos más altos de los tiempos recientes\" y exigió que no se aplique, publicó La Jornada.



CON INFORMACIÓN DE LA JORNADA



http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/27/diputados-califican-como-un-golpe-el-aumento-a-gasolinas