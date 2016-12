Encontronazo en Coatzacoalcos; una persona herida

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-19:35:12 Coatzacoalcos De esta manera quedaron las unidades siniestradas

Una persona lesionada y más de 30 mil pesos en daños materiales, dejó el encontronazo registrado este martes aproximadamente a las 12:30 horas en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Nicolás Bravo, lugar donde el automóvil Volkswagen Pointer rojo modelo 2004 con placas del estado de Tabasco, se interpuso al paso del Chevrolet Sonic modelo 2014 taxi local 5607.



Esto se generó cuando el Pointer de placas WLS2991 del estado de Tabasco, circulaba de sur a norte en Bravo, tripulado por Vicente Arellano López quien al llegar al cruce con Lázaro Cárdenas no respetó la preferencia de paso, siendo por ello que generó ser impactado en su parte lateral derecha por el frente del Chevrolet Sonic de placas 8213XCY número 5607 que manejaba de oriente a poniente José Ángel Vasconcelos Olán.



Por el fuerte impacto, fue que el Pointer dio un giro de 180 grados quedando en dirección opuesta a la que traía. A ese sector de la ciudad, acudió personal de la Cruz Roja local para auxiliar a las personas que participaron en el evento, siendo trasladada una de ellas, en tanto que la autoridad vial tomaba conocimiento de lo ocurrido.



Los participantes en este aparatoso choque no lograban llegar a un acuerdo en torno al pago de los daños, por lo que de no hacerlo, el caso sería turnado ante la Fiscalía para que fuera dicha autoridad la que proceda conforme a derecho.