CNC del Sur vendió 15 mil toneladas de maíz en 2016

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-19:07:02 Acayucan Celestino Gómez Carmona rindió su informe de labores 2016.

El Presidente del Comité regional campesino (CRC) de la liga de comunidades agrarias adherida a la Confederación Nacional Campesina (CNC), Celestino Gómez Carmona afirmó que la organización a su cargo impulsa la producción del campo sin ver siglas partidistas, lo que permitió que este año se pudieran comercializar 15 mil toneladas de maíz y que los campiranos no vendieran su producto a bajos precios.



En su informe de labores 2016, Gómez Carmona sostuvo que pese a la crisis económica y la falta de apoyos del Estado Veracruzano, la producción y los apoyos al sector agropecuario permitió una serie de ayudas que fueron más allá de la jurisdicción que corresponde, pues se impulsó incluso la donación de 500 lentes a personas que lo requerían y decenas de operaciones oftalmológicas en Monterrey.

En un video informe de diez minutos, el líder campesino resumió las actividades realizadas en la región y el apoyo que recibió de clínicas, doctores, dirigentes estales de la CNC y de organizaciones como el de Mariana Trinitaria.



El crecimiento de la CNC en la región, dijo, permite hacer conocer que esta organización no solo es siembra de maíz, de arroz o de frijol, si no también es transporte mixto rural, taxis y ahora materialista.



En el evento estuvo presente el alcalde Marco Antonio Martínez Amador; el licenciado Oscar Carmona Jácome, en representación del gobernador del Estado y Eduardo Evaristo López Martínez, delegado de Transito en Acayucan así como los dirigentes municipales de la CNC de la región.