Gobierno estatal abandonó a Soconusco en tres años

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-19:05:52 Acayucan En tres años Soconusco no tuvo apoyo del gobierno del Estado. En ninguno de los tres años, el gobierno municipal de Soconusco recibió apoyo económico o material del ejecutivo estatal si no por el contrario, le retuvo recursos que ahora ascienden a 48 millones de pesos.



El Presidente Municipal, José Francisco Baruch Custodio informó que el gobierno estatal le adeuda 45 millones 302 mil 770 pesos de algunos proyectos como el fondo metropolitano y la construcción del boulevard de la colonia Lealtad.



Junto a eso se debe sumar los 3 millones de pesos que no se han pagado y que corresponden a la construcción del puente Quita Calzón.



Entrevistado a tres días de su tercer informe de gobierno, el alcalde panista quien fue el primero en demandar la entrega de los recursos frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado en el 2015 y advertir de la retención ilegal del dinero.



Señaló que las obras que se realizaron durante el 2016, son proyectos en el que se invirtieron recursos federales gestionados por su administración.



“Pero del gobierno del estado nada, no hubo nada, nada en los tres años” afirmó.



El tercer informe de labores de José Francisco Baruch Custodio se realizará en el parque central el próximo 30 de diciembre a las seis de la tarde.