Nuevo 'gazolinazo' un error de Peña: Gutiérrez de Velasco

Para el diputado federal, Francisco Gutiérrez de Velasco Urtaza, el nuevo \'gasolinazo\' representa un error del presidente Enrique Peña Nieto que repercutirá en la vida de millones de familias.



El legislador panista por Veracruz dijo que el mandatario no cumplió con su palabra de evitar el alza al precio de los combustibles y ha pospuesto la \'liberación\' que permita la entrada de compañías internacionales.



\"Me parece una decisión desatinada. Él se comprometió a detener los gasolinazos y no ocurrió. Al contrario, no es la primera vez que se da un incremento (...) entiendo que buscan compensar las pérdidas de Pemex, pero en el fondo ha sido fallida la fórmula de impuestos\", comentó.



Gutiérrez de Velasco Urtaza señaló que además de los factores externos asociados a la volatilidad del dólar y el mercado internacional de combustibles, la carga de impuestos a las gasolinas ha frenado la competitividad.



\"En el PAN apoyamos la reforma energética porque se hizo la intención que hubiera libre competencia y se acabara con el cacicazgo de Pemex (...) estamos convencidos que empresas extranjeras ayudarán a generar un entorno competitivo y de mejores precios.



\"Pero esto no ha ocurrido y evidentemente el Gobierno Federal seguirá subiendo el precio de gasolina y diesel hasta que se dé la liberación de precios (...) ha sido un error garrafal del presidente\", sostuvo.



El diputado afirmó que desde la Cámara baja insistirán en que se acelere la apertura del mercado de hidrocarburos refinados, ya que el panorama a corto plazo apunta hacia una crisis que se agravará.



DONA SU AGUINALDO



Cuestionado sobre el destino del bono navideño de 140 mil pesos, Francisco Gutiérrez de Velasco aseguró que dicho monto lo destinará para apoyar a diferentes sectores en las colonias del puerto de Veracruz.



\"Hoy estamos en la colonia Los Carriles y Puente Roto con gente que vive en una colonia irregular y que tiene muchas necesidades (...) y no llegamos con las manos vacías, sino que trajimos cobertores y regalos para los niños\", expuso.



El legislador federal que también donará sillas de ruedas, medicamentos, consultas médicas, asesorías legales y otros apoyos en especie para las personas de escasos recursos.



\"El bono que nos dieron no es para nosotros, es para la gente y nos sirve para mantener la cercanía con la gente. Sabemos de muchos diputados que nunca regresan a su distrito y en mi caso eso no pasa\", insistió.