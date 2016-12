Eje Vial Oriente, alternativa de desarrollo para El Castillo: Américo Zúñiga

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-17:55:49 Xalapa Desde la construcción de la carretera Xalapa - 6 de Enero, esta vialidad representaría la alternativa de desarrollo más importante para esta parte de la ciudad.

Al presentar a los propietarios de terrenos y ejidatarios de El Castillo el proyecto de construcción del Eje Vial Oriente, el alcalde Américo Zúñiga Martínez señaló que, desde la construcción de la carretera Xalapa - 6 de Enero, esta vialidad representaría la alternativa de desarrollo más importante para esta parte de la ciudad, ya que atraería inversión y le daría plusvalía a los terrenos.



Explicó que el diseño del boulevard, que partiría de Las Trancas para llegar a Banderilla, constituyendo una alternativa a Lázaro Cárdenas, se modificó en su primera etapa para afectar lo menos posible a los habitantes de El Castillo, por lo que este martes se acudió a presentarles el nuevo trazado.



Es muy importante que los vecinos conozcan las últimas modificaciones realizadas al proyecto; es fundamental impulsar el diálogo para que los ciudadanos comprendan los alcances de los programas de gobierno y cómo podemos enriquecerlos entre todos, así como responder cualquier tipo de duda que pueda existir, apuntó.



Zúñiga Martínez refirió que el Eje Vial Oriente, una alternativa vial de unos 11 kilómetros de longitud que permitiría reducir el tránsito por Lázaro Cárdenas en un 35 por ciento, elevaría la calidad de vida de los habitantes de El Castillo, incrementaría la plusvalía de sus terrenos e impulsaría el desarrollo de esta parte de Xalapa.



Afirmó que el Ayuntamiento de Xalapa iniciará en 2017 una primera etapa de este proyecto y buscará el apoyo del Gobierno del Estado y la Federación para concluirlo. “Sé que esta importante vialidad no podrá concluirse en mi administración, pero no estamos haciendo obras para el aplauso, son para el beneficio de los xalapeños y no podemos cerrarnos a ellas, sólo porque no vamos a cortar el listón inaugural”, aseveró.



Por su parte, el Comisariado Ejidal de El Castillo, José Pérez, expresó su respaldo a esta importante iniciativa que está proponiendo el alcalde Américo Zúñiga. “Apoyamos este proyecto porque significa desarrollo para El Castillo y, si es necesario, repondremos el predio del único ejidatario que ve afectado su terreno”.