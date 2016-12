Por presiones políticas, paralizan el presupuesto 2017 de Veracruz; Morena se niega a que MAYL contraiga deuda

Está en riesgo el presupuesto del estado en 2017, ya que de no aprobarse este 31 de diciembre pondría en riesgo el pago de compromisos de inicios de año, toda vez que el Estado solo podrá ejercer el 12 por ciento del total del último presupuesto mensual. Hasta que sea aprobado en su totalidad el presupuesto de Egresos e Ingresos 2017. Esto por presiones políticas. El presupuesto 2017 servirá para pagos pendientes de aguinaldos, de prestaciones que el gobernador Miguel Ángel Yunes Márquez se comprometió los primeros días de enero.



En tanto le autorizan tres líneas de crédito. Es decir, no hay dinero en las arcas estatales, tener autorización para usar el poco que se tiene, se torna prescindible para la actual administración, y los diputados locales saben el aprieto económico en el que se encuentra este gobierno, por ello, negocian su voto a favor.



Morena no quiere que se endeude más al Estado. No aprobarán los nuevos créditos que pedirá el gobernador Miguel Angel Yunes. Habla el coordinador, Amado Cruz Malpica. Hay posibilidades de que lo discutan el jueves.



Aun cuando los diputados de Morena, PRI y bancada mixta argumentan que presionan solo para ser tomados en cuenta en la discusión del reacomodo del presupuesto. Hay comentarios off de record que están negociando y casi presionando que haya borrón y cuenta nueva en la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre expedientes que algunos tienen abiertos en su contra por haber sido parte de la administración de Javier Duarte, y en otros casos, como Morena, su coordinador Amado Cruz, negocia su voto a favor de la propuesta del PAN, para que sea Jorge Winkler Ortiz, el titular de FGE. En todos los casos, los coordinadores negaron tal negociación cuando se les preguntó de éstos comentarios en los pasillos legislativos.

