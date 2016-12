Vectores urgen su dinero; llevan 5 quincenas sin cobrar

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-16:05:02 Coatzacoalcos Cerca de 30 vectores se mantuvieron varias horas fuera de la Jurisdicción número XI en exigencia de sus pagos; llevan más de 5 quincenas sin cobrar.

“¡Queremos que nos paguen! ¡Queremos que nos paguen!”, eran los gritos de consigna de un pequeño grupo de vectores en representación de sus 80 compañeros de Coatzacoalcos, quienes exigieron a la Jurisdicción Sanitaria número 11 y al Gobierno del Estado el pago de hasta cinco quincenas, situación similar en los demás municipios.



“Somos trabajadores eventuales, estamos haciendo esta protesta, estamos hartos, ya basta de que nada más nos den ‘atole con el dedo’, aunque ahorita nos están dando ‘el puro dedo’, yo le hago un llamado al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para que se ponga no nada más la mano en el corazón, sino los dedos en el cerebro y que nos paguen, les repito, ellos pasaron una Nochebuena y una Navidad feliz con su familia, cenando pavo y pierna, nosotros cenando frijol, arroz y el agua que hasta la debemos”, señaló con molestia Amílcar Monola Alvarado, uno de los trabajadores en paro.



Monola Alvarado indicó que hay empleados de contrato a los que se les debe un mes, mes medio, dos meses o dos meses y medio de quincena, pues en algunos casos el contrato venció en octubre, mientras que para otros continúa, sin embargo, el retraso de sus quincenas es la constante.



“Somos alrededor de 80 personas aquí nada más en Coatzacoalcos, pero faltan compañeros de Las Choapas, Agua Dulce y Minatitlán, pero son más gente, todos somos vectores, hay quien dice que nuestro trabajo está mal hecho entonces el de los servidores públicos es peor, yo le voy a hacer un llamado al gobernador que él está ahí gracias a nosotros, la mapachada, a los nacos, gracias al pueblo que trabaja, por eso le pido al gobernador que nos pague, no quiero que la administración de Yunes Linares no sea como la de Duarte, queremos terminar el fin de año cenando al menos un pollito”, aseveró Amílcar Monola.



Aunque se intentó contactar con la jefa de la Jurisdicción 11, Lourdes de la Barrera, los propios vectores mencionaron que se encontraba en Tatahuicapan haciendo un recorrido, por lo que sería la tarde de este martes cuando se tendría la reunión con ella.