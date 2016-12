Bodas saturan al Registro Civil de Coatzacoalcos

Heder López Cabrera / Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-15:52:09 Coatzacoalcos El servicio continúa en el Registro Civil de Coatzacoalcos, aunque la afluencia ha disminuido por las vacaciones decembrinas

Pese a quedar pocos formatos para matrimonios en el Registro Civil de Coatzacoalcos, durante diciembre las nupcias se han duplicado diariamente, pues de realizarse cuatro, ahora son ocho las parejas que deciden legalizar su enlace, reconoció el oficial de la dependencia, Leonardo Lozada Parra.



“En estas fechas la afluencia al Registro Civil baja porque la gente está concentrada atendiendo a sus hijos, estamos trabajando de manera normal, pero lo que sí ha acrecentado el flujo son las bodas, de lunes a viernes, porque este sábado y domingo son días festivos, pero los abogados siguen viniendo a tramitar los divorcios, la gente sigue viniendo a hacer los registros de nacimiento, en un día normal teníamos hasta 30, ahora tenemos ocho o nueve”, mencionó el oficial del Registro Civil.



En ese sentido, indicó que la solicitud de actas certificadas también decreció al no haber clases, no obstante, desde octubre fue la última ocasión en que se adquirieron formatos para defunción y bodas, por lo cual quedan pocos en existencia, debido a que a nivel estatal la anterior administración dejó adeudos con los talleres gráficos que imprimen estos documentos.



“De tener cuatro bodas al día en meses normales ahorita tenemos el doble, quiero decir que gracias a la atinada implementación de las brigadas de servicio del alcalde Joaquín Caballero, el Registro Civil no ha dejado de brindar servicio gratuito en ellas, ahí en las brigadas se otorgaron gratuitamente cien actas de matrimonio, esto es de cuatro meses a la fecha, desde que estoy aquí”, señaló Lozada Parra, quien añadió que esto también provocó una leve disminución en el trámite de bodas.



Y es que solicitar un acta de matrimonio en una jornada municipal no tiene costo, a comparación de los mil 150 pesos en el Registro Civil, pero si se hace fuera de ahí tiene un precio de 4 mil 900 pesos.



“La semana pasada fui a Xalapa, nos dijeron que vamos a empezar el año con formatos, esta semana no habrá, pero tenemos la forma de hacer frente a la escasez, eso quiere decir que la ciudadanía lo ha entendido y nos ha apoyado, tenemos 200 actas para boda, de nacimiento sí tenemos formato, pero para defunción queda muy pocas, eso es desde octubre a la fecha, no nos proporcionan nada porque no hay, eso es un problema con talleres gráficos de México, ya la nueva administración lo arregló, pero ahorita están en ese proceso de imprimir los formatos”, puntualizó Leonardo Lozada.