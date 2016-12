Veracruz y Tabasco se abastecen de gasolina de Texas que llega a Coatzacoalcos, pese a tener refinería

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-15:30:06 Coatzacoalcos Coatzacoalcos y Tabasco consumen gasolina de Estados Unidos, a pesar de estar a 30 kilómetros una de las refinerías más importantes del país

Coatzacoalcos, Tabasco y otras partes de la región sur de Veracruz se abastecen con gasolina de importación, a pesar de que este puerto esta a 30 kilómetros de la Refinería de Minatitlán, “Lázaro Cárdenas”, que a pesar de una inversión de 3 mil 500 millones de pesos, sólo sirve para garantizar el abasto a las poco más de 20 gasolineras de la ciudad vecina. Por poner un ejemplo de lo que ingresa al puerto, un buque, como el Burgos.





PEMEX PROMUEVE QUE SE ACEPTE EL NUEVO PRECIO DE GASOLINA



Julio Saldaña, diputado federal del Partido Revolución Democrática (PRD), integrante de la comisión energía, acusó que el déficit de gasolina en algunas ciudades del bajío sólo representa una simulación fraguada desde PEMEX, para que los mexicanos acepten el nuevo precio de los combustibles, que dependerá de regiones.



“El precio de los combustibles se incrementará, de menos a más, ahora será de 14, 2 por ciento la magna, la Premium en un 20, 1 por ciento y el 16,1, por ciento en el diesel, llegará la Magna 15,99; 17,70 la Premium, 17,5 el Diesel, y Hacienda y PEMEX lo tendrá que aceptar, para que le dejen dar tanta vuelta, todo esto es una simulación fraguada de PEMEX, porque para ellos es mejor que el ciudadano quiera pagarla cara a no tener gasolina”.



Tanto la importación como la producción nacional de combustibles es insuficiente, y eso también es intencional, dijo el legislador perredista.



Actualmente se importa el 54 por ciento de la gasolina que se produce en el país, el 46 por ciento es de PEMEX, con la baja del barril, y con la estrategia de hacer conciencia a que lo tendrán que pagar más caro, reiteró, en una estrategia en la que claramente se le entrega la riqueza a las trasnacionales, con la llegada de empresas que podrán comercializar el combustible.



La importación es en asunto de impuestos, acusó, la compran más barata y la venden cara, para generar dividendos muy provechoso, a través de impuesto especial sobre Servicios, el IVA y ISR a PEMEX , que les dejan 4 mil 300 millones de pesos diarios.



“Nos espera un 2017 muy complicado, se va a descomponer la cadena productiva, ¿qué sector no ocupa la gasolina?. Nosotros no aprobamos la liberación de la gasolina y sus precios, en el país se va a tener 83 regiones, 33 al interior y 7 regiones a la frontera norte, con diferentes costos, y se tendrán costos en la logística que nos van a cobrar ahora”.



Dijo Saldaña, tajantemente: “No más gasolinazos y aumentos a los otros combustibles de gas y energía eléctrica. Lo mismo sucede con Laguna Verde y se sigue pagando más caro la energía a pesar de producirla en Veracruz”.



Recordó que PEMEX, desde octubre dio a conocer que las importaciones y la producción nacional son insuficientes.



En noviembre déficit de 104 mil barriles diarios, y a nivel nacional equivale al consumo de la ciudad México.



“¿A quién quieren engañar con esa mentira, y por qué dijo José Antonio González Anaya, en la comparecencia que él sería el director de PEMEX para defender a los mexicanos, no el empleado de Hacienda, pero nos engañó porqué sigue siendo el director de Secretaría de Hacienda”, reclamó el diputado federal.





LA GASOLINA IMPORTADA ENTRA POR COATZACOALCOS



El combustible, proveniente de Galvestón, Texas, entra a esta ciudad a través de la terminal marítima de Almacenamiento y Reparto (TAR) de Pajaritos, por el puerto de Coatzacoalcos.



A diario se reciben barcos con gasolina que será trasladad a las gasolineras de Coatzacoalcos, que tiene 30 centros de abasto en la ciudad, y Tabasco; en donde la logística de entrega depende del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) que tiene aún la concesión de dicho servicio, al estar prohibido que las gasolineras muevan su propia gasolina.



Esta región, según gasolineros de la ciudad, no está en riesgo de sufrir desabasto, ante las condiciones que actualmente generan caos por la falta de combustible en al menos media docena de ciudades del país.



“Tenemos la terminal de captación más grande del país, y una de las refinerías más importantes, en un radio de 100 kilómetros, de Acayucan a Las Choapas”.



A Coatzacoalcos, entran diario los barcos que transportan gasolina desde Estados Unidos, a través del Golfo de México.



En fechas pasadas, legisladores de Morena dieron a conocer que ya se importa poca más del 50 por ciento de las gasolinas, y las refinerías del país operan en menos del 40 por ciento promedio.



Gasolineros de este puerto se quejaban de la logística de abasto que tiene el STPRM; aunado a esto, cuando se registran frentes fríos que afectan la navegación, sí se suspende el abasto, lo cual no sucede con frecuencia, aunque sí se ha registrado el caso, como sucedió el en 2013.



La “mejora” de la refinería local, a través de la reconfiguración, logró abastecer en su totalidad a Minatitlán, y se aligeró la carga de la Terminal de Pajaritos, y según gasolineros de la localidad, ya desde hace unos meses se empezó a producir Premium en Minatitlán, porqué sólo se refinaba magna y diesel.