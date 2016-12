Podría Veracruz tener mismo presupuesto de 2016: Callejas

Si los diputados no llegan a un acuerdo antes del 31 de diciembre, el Gobierno estatal podría ejercer el mismo presupuesto de 2016 en tanto se aprueba el nuevo, señaló el coordinador de la bancada del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán.



Al respecto, el legislador lamentó que a cuatro días de que termine el año, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares no ha enviado la ampliación del proyecto de Presupuesto de Egresos que prometió enviar el 1 de diciembre.



"Estamos esperando que llegue la ampliación que prometió el Ejecutivo que iba a mandar; nosotros estamos dispuestos a trabajar hasta el 31 de diciembre hasta las 12 de la noche pero puede que si no se aprueba el presupuesto, el Gobierno tendría que trabajar con el del año pasado".



Dijo que los diputados desconocen en qué sentido sería enviada la propuesta, pues insistió en que únicamente conocen el Proyecto de Presupuesto que envió la Secretaria de Finanzas, Clementina Guerrero García, emitida por la pasada administración estatal.



"No conocemos lo que quiere mandar el Gobierno del estado para reubicar algunos rubros. Exigimos que si quieren que salga el presupuesto rápido, deben mandarlo lo más pronto posible".



No obstante, alertó que en la discusión y aprobación de este presupuesto, el PRI no irá en bloque con nadie, pues aseguró que buscarán lo que sea mejor para Veracruz.



"Tenemos que analizarlo de manera responsable y ver que no se trastoquen algunos puntos que requieren seguir fortaleciéndose como salud, educación, que son fundamentales como seguridad pública".