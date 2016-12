Más conflictos en la CNPR por cambio de dirigencia

Con un llamado a reforzar los ideales de su organización para disuadir cualquier confusión que ponga en entre dicho la legitimidad y certeza jurídica de la CNPR en su representación nacional, el presidente del comité estatal, Víctor Nahim Montero Canaan, rechazó tajante a María Esther Terán como líder del gremio, al calificar de inválida su reelección y la acusó de usurpar funciones para convertir a la confederación en una organización ilegal.



Tras convocar a una reunión de trabajo a los representantes de los hombres del campo veracruzano, como así lo expresó en su mensaje, Montero aseveró que fue a unos meses de terminar su encargo por segunda ocasión al frente de la CNPR que, Terán en enero del 2010 se reeligió contraviniendo el artículo 50 de los estatutos que estipula que sólo se puede reelegir en una sola ocasión por 3 años.



“Ése es el problema que ha generado la desarticulación de nuestra organización, el hecho de que esta mujer ya sin ninguna representación legal esté usurpando funciones y haya convocado a una asamblea para elecciones en enero pasado”, expresó.



Al dirigirse también a las ramas nacionales y estatales de producción de la Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal. el líder campesino, enumeró las diversas situaciones en las que Terán ha violentado los estatutos para manejarlos a su antojo, como el hecho de “elegir” a Eduardo Orihuela Estefan como presidente de la CNPR, en una asamblea fuera de la legalidad. “Esas acciones de María Esther han generado la confusión”, dijo.



Recordó que el pasado 13 de mayo se realizó la tercera asamblea general ordinaria en la ciudad de Zacatecas, de la Confederación Nacional de Productores Rurales, A. C,encabezada por Federico Sánchez Reyes presidente en funciones. En el qué para dar cumplimiento con el punto séptimo de la orden del día en su calidad de presidenta del Consejo Electoral, Rosa Margarita Castelán informa que solo se registró una planilla la cual fue aprobada por unanimidad, quedando al frente el compañero Federico Sánchez Reyes, quien en un acto solemne junto con su comité recibe el honor de que le tome la protesta la Diputada Federal Ivonne Aracely Ortega Pacheco quien entre otros cargos a ocupado el de Senadora, Gobernadora y Secretaria General del CEN del PRI respaldada por la presencia del ahora gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, y con la presencia testimonial del DELEGADO NACIONAL del PRI en Zacatecas así como el Presidente del COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PRI DE ZACATECAS.



En este congreso se refundó la CNPR y se retomó el nombre de Confederación Nacional De La Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal AC. Con el objeto de acreditar el esfuerzo realizado por los miembros de esa confederación durante 70 años, es decir desde su fundación, y después de un amplio debate fue como quedó denominada nuestra organización nuevamente.



“Consideramos que bien vale la pena señalar el nuevo rumbo transitado es por la legalidad, queremos enfatizar que los compañeros que se quedaron en la otrora organización de Productores Rurales, nosotros no tenemos nada personal contra ellos o contra la señora Terán, y en lo personal ni la conozco, y a Eduardo Orihuela con quien hemos dialogado buscando conciliar los errores de la señora Terán, solo le podemos desear suerte”, expresó.



De igual forma, Montero, llamó a su gremio a estar muy unidos para enfrentar los retos a los que deben enfrentarse, que es la lucha ya no más interna, esa quedó atrás, sino por buscar la manera de resolver la problemática por la que atraviesa el campo mexicano y especialmente el veracruzano, donde se vive la más descarnada injusticia social por parte de los gobiernos.



“Es necesario revertir la deuda histórica que tiene el país con la clase más desprotegida, la que entrega en forma cotidiana esfuerzo, esperanza y angustia al cultivar la tierra, sin más fertilizante muchas veces que el sudor del propietario, sudor amargo por la impotencia de que los proyectos productivos y los créditos destinados al campo, queden en manos de unos cuantos compadres de los funcionarios en turno, y de algunos caciques y líderes”.



Puntualizó que ya basta de que los pocos recursos autorizados por las cámaras de diputados para el desarrollo del campo nunca lleguen a sus destinatarios. Por ello reconoció que en los pocos días que tiene en funciones el actual gobierno de Veracruz, ya han logrado grandes avances y desde los primeros días han podido ser escuchados por los nuevos funcionarios de la SEDARPA quienes han prometido que los recursos destinados al campo, ahora sí llegarán a los auténticos productores.

“Por lo que nos hemos comprometido a trabajar con todo para apoyarlos, para sacar adelante los programas de desarrollo del campo veracruzano. Si es por el bien de Veracruz, la CNPR Veracruzana está comprometida al cien por ciento”, dijo.



“Basta ya de que los pocos recursos autorizados por las cámaras de diputados para el desarrollo del campo nunca lleguen a sus destinatarios. Nuestra organización ha retomado el rumbo, transitamos por la ruta del triunfo que nos tiene reparado el destino. Vamos a volver a seguir siendo grandes, como lo fue y seguirá siendo la pequeña propiedad”, recalcó.



De igual forma reconoció a cañeros distinguidos de la confederación por mantenerse al margen de los conflictos antes citados, especialmente al líder de la Federación Estatal en Veracruz, Ing. Ángel Gómez Tapia. “Su servidor desde aquí, tiende un puente a todas las organizaciones campesinas y productores rurales, si es que su lucha por los pequeños productores es tan comprometida como la nuestra”.



También lanzó un reconocimiento al eterno líder moral Salomón Faz Sánchez de quien he abrevado de su coraje y pasión por la lucha en beneficio de los hombres del campo, dijo. Además de referirse a dirigentes nacionales a quienes conminó a poner un alto a la injusticia social en el campo para dar a los hijos mejores oportunidades para salir adelante.



“Con la refundación de nuestra organización hemos adquirido mayor fortaleza para seguir luchando para adquirir mejores estándares de vida en el campo, que nuestros hijos tengan mejores oportunidades de empleo, de mayores apoyos para el despegue tecnológico, créditos suficientes y oportunos a tasas bajas, apoyos a la productividad y a la comercialización, en síntesis, que se haga realidad las políticas encaminadas al desarrollo integral del campo mexicano y especialmente el veracruzano”, concluyó.



HISTORIAL DE ORIGEN



El 5 de febrero de 1946 se constituyó como “Pequeños Propietarios Agrícolas y Ganaderos A.C.”



El 20 de agosto de 1975 se modificó el nombre, quedando como “Confederación Nacional De La Pequeña Propiedad Agrícola, Ganadera y Forestal A.C.” C.N.P.P.



En 1977 Salomón Faz Sánchez, entonces presidente de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, compró el edificio con el que actualmente cuenta la organización.



En agosto de 1992, se modificó el nombre por el de “Confederación Nacional De Propietarios Rurales A.C.”, en asamblea anual extraordinaria.



En 2007 se eligió a María Esther Terán Velázquez, como presidenta de la organización durante 3 años; en enero del 2010 se reeligió para ocupar el cargo otros 3 años, permitido por los estatutos.



Ante la ilegalidad e indefinición de la situación jurídica y encontrarse acéfala la presidencia, el 18 de agosto del 2015 en acta 144, 246 realizada por el Lic. Eduardo A. Martínez Urquidi notario público No. 56 del D.F. hace constar que el secretario de organización en ese tiempo Mtro. Jesús Armando Ligón Beltrán para cumplir con su responsabilidad de velar por el cumplimiento que marcan los estatutos, instruye al presidente del Comité De Honor y Justicia Ing. Jorge Díaz de León Valdivia para que cumpliendo con los estatutos se instruya al Secretario General en ese tiempo Federico Sánchez Reyes, para que ocupe provisionalmente la presidencia y poder subsanar el estado de indefinición que existía, por encontrarse acéfala estatutariamente la organización desde hacía más de dos años seis meses, así mismo que se le notifique a Esther Terán, que no se ostente como presidenta de la CNPR porque su periodo terminó el 31 de enero de 2013.



Ya sin ninguna representación legal y usurpando funciones convocó a una asamblea para elecciones el 29 de enero de 2016, provocando que diversos dirigentes tomaran el edificio lo que obligó a Terán a llevar la asamblea a otro lugar, contraviniendo de nuevo los estatutos para ser “electo” Eduardo Orihuela Estefan, de manera inválida, como presidente de la CNPR.