Exigen disculpa pública de Joserra por insultar a árbitro

El periodista deportivo dijo que Jorge Isaac Rojas tenía Síndrome de Down por la forma en la que dirigió la Final.



José Ramón Fernández, periodista deportivo, no escondió su enojo y dijo que el árbitro, Jorge Isaac Rojas, tenía Síndrome de Down por la forma en la que dirigió la Final de Vuelta entre Tigres y América.



"El árbitro fue un desastre, un invento, tiene Síndrome de Down, algo tiene, estuvo impresionante lo que hizo", dijo Joserra durante el programa 'Futbol Picante' de ESPN.



Tras escuchar el comentario del periodista mexicano, un usuario de 'Change.org', la mayor plataforma de peticiones del mundo, exigió una disculpa pública por parte de Joserra, ya que lo consideró bastante ofensivo.



"Una persona, sin importar la condición, merece respeto, y el ser una persona 'pública' no es justificación para ser despectivo y usar de forma incorrecta el término Síndrome de Down. Me siento aterrada que aún exista la ignorancia, a tal nivel que lo sigan usando como 'ofensa'.



"Exijo que este señor se disculpe públicamente. Que realice trabajo con personas con esta condición y que apoye a las asociaciones que atienden a personas con Síndrome de down", pidió Guadalupe Jiménez a través del sitio web.





