Familiares de las 4 víctimas en accidente de Xalapa exigen justicia al Gobernador Tweet Familiares de las víctimas mortales del accidente ocurrido debido al impacto de una pipa de agua en Xalapa, pidieron la intervención del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para que el hecho no quede impune y se sancione a los responsables Xalapa - 2016-12-27 12:56:49 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-27-13:05:59 Xalapa Familiares de las víctimas mortales del accidente ocurrido debido al impacto de una pipa de agua en Xalapa, pidieron la intervención del gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes Linares, para que el hecho no quede impune y se sancione a los responsables.



Asimismo, exigieron la regulación de transporte pesado, para que se garantice que no ocurra otra tragedia similar a la acontecida el pasado 21 de diciembre.



INFORMACIÓN COMPLETA MÁS ADELANTE

Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario