Abasto de gasolina será dentro de 2 o 3 días: Pemex

El abasto de gasolinas en el país se regularizará en los siguientes dos a tres días en estados como Guanajuato y San Luis Potosí, donde se ha registrado un desabasto ocasionado por compras de pánico, informó en entrevista con El Financiero Bloomberg, Carlos Murrieta, director general de Pemex Transformación Industrial.



“A nivel país tenemos más de seis días de inventario, y tenemos barcos esperando a ser descargados. El producto está aquí en México, lo que tenemos que hacer es moverlo hacia esa región del Bajío donde es más complicado llegar porque es a través de ductos como llega el producto; si hay tomas clandestinas nos paran el flujo y afectan la distribución, es una cuestión de logística. Lo que estamos esperando es que se regularice en no más de dos días”, dijo.



El abasto óptimo en este lapso de tiempo dependerá de que no haya más tomas clandestinas y de que los transportistas sigan apoyando, “hay una serie de elementos que deben funcionar bien para garantizar el abasto, no esperamos problemas para fin de año, tenemos suficientes productos, esperaría que en los próximos dos o tres días quede regularizado”, comentó, informó El Financiero.



Murrieta atribuyó que éste se ha dado por compras de pánico, por lo que se ha rebasado la demanda, a causa de que los usuarios están cargando y almacenando gasolina en recipientes de plástico como garrafas y botellas, explicó.



Invitó a todos los usuarios a no hacer esta práctica, ya que, por la temporada decembrina, se prenden fuegos artificiales que al entrar en contacto con combustibles mal almacenados pueden provocar incendios y explosiones.







CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO



