Aspirante a Fiscal se ‘cuelga’ de los feminicidios

La aspirante a fiscal General del Estado, Tania Celina Vásquez Muñoz, en su segunda comparecencia ante la Comisión de Procuración de Justicia, expresó que de ser favorecida con la mayoría calificada del Congreso local, su trabajo también se dirigirá a esclarecer los feminicidios que han ocurrido en la entidad.



Recordó que existe una alerta de violencia de género decretada en 13 de los 212 municipios y de igual manera, se abocaría al problema del secuestro, por ser un delito que más preocupa a la sociedad veracruzana.



“Tenemos que generar un protocolo y un banco de información para que apenas se dé una alerta, que exista una desaparición forzada, no estar esperando que pasen un determinado número de horas, no estar esperando, sino actuar y estar listos, entonces son necesarios estos protocolos, porque son abrazados por lineamientos de nivel internacional”, manifestó.



Al señalar que desconocía el paseo que realizó el también aspirante y actual visitador General de la FGE, Jorge Winckler Ortiz, junto con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por calles del Puerto de Veracruz, agregó que la independencia y autonomía de la institución deben ser sus pilares.



Sobre el \"bulling\" político que le ha hecho con sus preguntas en tono de irrespeto, pues la ha comparado con el cómico \"Cantinflas\", la diputada panista e integrante de la comisión, María Josefina Gamboa Torales, en su contra en la pasada comparecencia y en cambio, sostuvo que el profesionalismo y seriedad la han caracterizado en toda su trayectoria jurisdiccional.



“Tengo la conciencia muy tranquila y sobre todo la honestidad que hoy poseo (…) por eso la manera en cómo los diputados me hayan hecho esas preguntas, realmente es parte de ellos y lo que me corresponde es mostrarles mi conocimiento, venimos a luchar como mujeres preparadas”, puntualizó.



Confía que no sea un crónica de un nombramiento anunciado.



“He participado en los procesos más complicados del país para ocupar un cargo en la administración pública, lo hice ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo estoy haciendo hoy confiando en las instituciones propias del estado”, expuso.