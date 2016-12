La polémica que rodea a los Raelianos

Cristian Pulido/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-26-18:45:05 Veracruz Algunos le llaman “Religión OVNI”, en algunos países de Europa como Francia o España los consideran una Secta, tienen adeptos y escépticos en España así como detractores

Algunos le llaman “Religión OVNI”, en algunos países de Europa como Francia o España los consideran una Secta, tienen adeptos y escépticos en España así como detractores, para otros son un movimiento sumido en la controversia gracias a su ideología sobre la completa libertad sexual entre dos o más adultos, muchas veces son blanco de acusaciones sexuales, como por ejemplo, la acusación sobre la pedofilia.



El Movimiento Raeliano es claro al afirmar que la pedofilia es una enfermedad mental, y pone en atención el suceso en el mundo gracias a Nopedo, una organización sin fines de lucro que tiene por misión poner en alerta a los padres para cuidar a sus hijos de los sacerdotes pedófilos.



El Movimiento Raeliano tiene una política estricta de no solo expulsar inmediatamente a cualquier miembro que se sospeche de ser pedófilo o que tenga actividades sexuales con menores de edad, sino también de reportarlo inmediatamente a las autoridades.



Según el Internet, el movimiento raeliano internacional además de que cree firmemente de que la vida en la tierra habría sido creación a base de ingeniería genética extraterrestre, tienen a la clonación humana como una de sus ideologías aunque aseguran que los Elohim, la raza extraterrestre en la cual creen su existencia y creen que fue la que creó al hombre, no clonan, sino que crean humanos.



No están peleados con la homosexualidad, pues piensan que ésta es una condición natural del ser humano, Rael (Claude Vorilhon), el líder creador de este movimiento piensa incluso que la homosexualidad es genética.



Con lo que no están de acuerdo los raelianos es con la pedofilia y no permiten esta práctica en sus reuniones y en caso de ser detectado algún caso o individuo practicando esto, lo denuncian a las autoridades.



DOCUMENTALES Y REPORTAJES EN SU CONTRA.



Para algunos ex integrantes del movimiento en España, el movimiento así como las afirmaciones de éste de que existe ya la clonación y creación de seres humanos, todo esto es un engaño. Incluso aseguran que en sus reuniones todo el discurso es incitar a no creer en Dios e ir en contra de la religión así como demeritar al Papa y al vaticano.



En algunos reportajes con cámara oculta, uno de nombre “Detrás de las Sectas” muestra que Claude Vorilhon, el ex periodista deportivo de carreras de autos y al que se supone secuestraron los Elohim para confiarle el secreto de la creación humana, es una persona a la cual es difícil acercarse, pues lo rodea mucha seguridad, integrantes del mismo movimiento y siempre está rodeado de sus “ángeles”, mujeres jóvenes y bellas que el elije de entre los adeptos para seleccionarlas con el “cordón dorado”, distintivo que las hace “ángeles” de él.



ALGO CONTRADICTORIOS



En una reciente conferencia que dieron en la USBI de Boca del Río, los raelianos tocaron varios temas con supuesta información dada por los Elohim. Las dos personas que expusieron se veían cabales y centrados e incluso contestaron preguntas de los asistentes.



José Benigno Reyes, guía-sacerdote Nivel 4 del Movimiento Raeleano México

A.C. en Veracruz ha dado ya conferencias en la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, en la Universidad de Chapingo, en el ITESO de Guadalajara, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y otras más.



Durante la exposición, los integrantes del movimiento mencionaron reiteradamente que las religiones son todas lo mismo, con los mismos fines y con los mismos métodos para hacer que la gente crea en ellos por medio de líderes espirituales y físicos que programan mentalmente a la gente por medio de creencias y dogmas para que el ser humano no tenga un desarrollo mental pleno, pero nos dimos cuenta que de alguna manera ellos mismos se contradicen desde la estructura de la organización, en la cual siguen a un líder físico que a la vez se convierte en un líder espiritual, con insignias y formas de vestir particulares, así como también se cita mucho a la bíblia.



Al respecto, el guía – sacerdote contestó a esto lo siguiente:

“No estamos reproduciendo lo mismo por la simple y sencilla razón que esto es original, sí se toma del libro el mensaje de los pasajes de la Bíblia es porque Yavhé se lo dictó a Rael dándole la verdadera objetividad a los mensajes y no lo que está escrito en la Bíblia, porque en la Bíblia tiene una 70% de falsa, solamente un 30% de verdadera y el otro 70% es por los escritores bíblicos y por los traductores también porque si usted lee una bíblica de un testigo de Jehová, de un católico, de un cristiano, son diferentes y les cambian el sentido a las cosas entonces, no podemos fiarnos”.



Según el guía raeliano es Yavhé el extraterrestre que se le aparece y secuestra a Rael. Otro de los temas con los que están de acuerdo los raelianos al menos de que existe, es el Nuevo Orden Mundial así como la teoría de la conspiración del Exterminio Mundial orquestado por las grandes esferas de poder y adineradas del planeta.