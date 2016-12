PGR y FGE publicarán plataforma con denuncias por cuerpos no identificados

En los próximos días, la Fiscalía General y la Procuraduría General de la República publicarán una plataforma con un número “escandaloso” de denuncias por cuerpos no identificados y personas desaparecidas en Veracruz de los que no había registro o información pública.



“El dato que se tiene es de muchísimas personas no localizadas en sustento jurídico, con denuncias y carpetas de investigación”, dijo al respecto el encargado de despacho y visitador general de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz.



Además apuntó que dicha información se revelará antes de que concluya el año o posiblemente a inicios de enero de 2017.



Al acudir al Palacio Legislativo para la segunda fase de las entrevistas ante la comisión de Procuración de Justicia, tras ser incluido en la terna para elegir al próximo titular de la FGE, el visitador general insistió en que por esta razón la entidad podría ser conocida como “la fosa más grande de México”.



“De los datos que tenemos y las expectativas que se tienen por parte no solo de la Fiscalía Estatal, también de la PGR y el gobierno federal, es que van a aparecer restos en las fosas que se tienen identificadas.



Reiteró que la PGR solicitó a la FGE que antes de hacer pública la información se elabore dicha plataforma, cruzando los datos que tiene la Federación.



“Esto porque el tema puede ser de una connotación política nacional, nos pidieron que cruzáramos la información para que no hubiera ninguna falla”, explicó.



Winckler Ortiz insistió en que no hay nada peor que ocultar la verdad y la ciudadanía, así como los colectivos de búsqueda, tienen derecho a saber exactamente cuántos cuerpos son, quiénes son y en su caso desde cuándo están en fosas clandestinas.



“Evidentemente, por decir un dato, en colinas de Santa Fe (en el puerto de Veracruz) el número de cuerpos y restos que se han encontrado en un área pequeña de lo que está en búsqueda indica que serán muchísimos los restos que están ahí”, agregó.



Detalló que en su momento la FGE emitirá un acuerdo para hacer oficial la plataforma, misma que se compartirá en otras plataformas tanto de seguridad pública como de otras instancias del gobierno del Estado y de la República.



Finalmente, dijo que la FGE está pasando por un momento en el que los recursos apenas alcanzan para cuestiones urgentes, básicamente gasolina y por ello no se ha podido avanzar en casos como el de Colinas de Santa Fe.



“No hay más excavaciones no porque no se pueda avanzar, se pueden estar sacando restos pero la cuestión es que la FGE no tiene un SEMEFO como tal en donde estar almacenando los restos y practicar las pruebas para su identificación porque no hay para reactivos.



“Nosotros estamos esperando que empiecen a llegar los fondos para hacer de nueva cuenta un convenio con la Universidad Veracruzana, en donde se puedan tener en sus espacios algunos cuerpos, así como buscar áreas del panteón municipal para en dado caso tenerlos ahí y proceder a su identificación”, planteó.