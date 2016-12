Indocumentados recibirán el año lejos de sus familias

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2016-12-26-15:29:29 Nanchital En las calles, sin cena, y sobre todo a miles de kilómetros de sus familias los indocumentados centroamericanos recibirán el año

Mientras que millones de familias celebraron la Noche Buena y ahora se preparan para recibir el año nuevo, aunque con una cena austera por la crítica situación financiera que se vive, cientos de indocumentados centroamericanos lo recibirán en las calles, refugiados bajo algún puente o casas abandonadas que encuentran durante su viaje, pero lo principal a miles de kilómetros de sus seres queridos.



Estas personas pese a todos los riesgos que implica, intentan llegar a la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos, esto con el fin que sus familias tengan una mejor calidad de vida ya que en sus países de origen argumentan no tener trabajo, además de existir un serio desorden gubernamental.



Para ellos no habrá una mesa servida con variedad de platillos y bebidas como en algunos hogares, ni siquiera con dinero para comprar algo para comer ya que durante el viaje al ser blancos de la delincuencia o abusos de las autoridades policiacas son despojados de sus pocas pertenencias, por ello recurriendo a la caridad de las personas buscaran obtener unos pesos para comprar algo con lo que llenen el estomago, y de esta forma seguir con el peligroso viaje.



Algunos indocumentados dieron a conocer sentirse tristes por estar tan lejos de sus familias, sin embargo afirmaron que, ver la miseria que durante varios años ha rodeado a sus hijos los llena de valor para soportar la distancia y sortear los peligros con el objetivo de llegar a tierras norteamericanas.



“Pocos días faltan para que concluya este año, nosotros no tendremos cena, así como paso en Noche Buena, no están con nosotros nuestras familias, pero los compañeros de viaje se convierten en familia y entre nosotros nos vamos cuidando y en estas fechas nos detendremos por ahí para platicar, dormir un poco y seguir con el recorrido”, explicó Juan Meléndez.



Los indocumentados de origen hondureño, guatemaltecos, salvadoreños, entre otros, indicaron que esperan poder alcanzar el sueño americano para que al llegar fiestas como estas, sus familias tengan en sus mesas algo que cenar, así como sus hijos puedan recibir algunos regalos, situación que no ocurrido al no tener dinero.