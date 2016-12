Neymar afirma que no está obsesionado con el Balón de Oro

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-26-15:40:07 Ciudad de México foto tomada de:http://www.crhoy.com/deportes/neymar-sale-ileso-de-accidente-con-su-ferrari/

El astro brasileño del FC Barcelona, Neymar, confesó que ganar el Balón de Oro es uno de sus objetivos, pero no es algo que le quite el sueño si nunca llega a conquistar el galardón individual más importante del fútbol.



"Si no gano el Balón de Oro no pasa nada. Yo no juego al fútbol para ganar el Balón de Oro, juego a fútbol para ser feliz porque me encanta, porque quiero jugar a fútbol", indicó la estrella de la Canarinha en una entrevista publicada este lunes en la página de internet de la Liga.



"Claro que es un objetivo que tengo (...) pero no es algo que vaya a morir por ello", añadió.



El portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi se han repartido todos los Balones de Oro desde que lo ganase en 2007 el brasileño Kaká.



Neymar fue finalista el año pasado por primera vez en su carrera, aunque resultó ganador su compañero Messi.



Desde que fichó por el conjunto culé en 2013 procedente del Santos, Neymar conquistó dos ligas, dos Copas, una Supercopa, una Liga de Campeones y un Mundial de Clubes.



Neymar, de 24 años, ha progresado al lado de Messi y del uruguayo Luis Suárez. Entre los tres firmaron 131 goles la temporada pasada, unos números que reflejan su compenetración dentro y fuera del terreno de juego.



"Es raro porque yo soy brasileño, otro argentino y otro uruguayo: somos rivales en nuestros países, en Sudamérica. No sé qué pasó, pero tenemos una gran amistad, siempre de bromas uno con otro".



