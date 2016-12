Pendiente pavimentación de la 4 carriles de Nanchital Tweet Una de las obras más importantes para el municipio nanchiteco, es la pavimentación de la carretera Cuatro Carriles que conduce a la carretera Costera del Golfo, que a tres años de la actual administración, no ha sido iniciada debido a que el ayuntamiento no ha recibido los recursos procedentes del Fondo Metropolitano Nanchital - 2016-12-26 15:20:20 - Jairo Torres / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2016-12-26-15:22:05 Nanchital Desde el 2014, el ayuntamiento de Nanchital no ha recibido los recursos, por lo que la pavimentación de la carretera Cuatro Carriles sigue pendiente. Una de las obras más importantes para el municipio nanchiteco, es la pavimentación de la carretera Cuatro Carriles que conduce a la carretera Costera del Golfo, que a tres años de la actual administración, no ha sido iniciada debido a que el ayuntamiento no ha recibido los recursos procedentes del Fondo Metropolitano.



La alcaldesa Brenda Esther Manzanilla Rico, ha mencionado que continúan insistiendo al gobierno del estado que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, del que dijo ha tenido buenas respuestas para que envíe los recursos prometidos para esta obra de suma importancia, ya que por esta arteria vial diariamente se desplazan miles de automovilistas y por su condición representa peligro.



Al faltar pocos días para que concluya el 2016, la obra en esta vía de comunicación nuevamente se quedará “pendiente”, por lo que el gobierno municipal a cargo de Manzanilla Rico buscará concretarla para cerrar su administración dejando una vialidad en buenas condiciones para los automovilistas.



Desde el 2014, el ayuntamiento inició las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) para que recibieran al menos 11 millones de pesos, con los que se pavimentarían 720 metros lineales con concreto hidráulico abarcando desde la entrada de Nanchital a la zona conocida como Loma Encerrada.



Por ello tres años han transcurrido, mientras que autoridades municipales esperan recibir los recursos, mientras que los conductores esperan la obra para circular en una vía de comunicación más segura.



Las alcaldesa ha manifestado que continuará con las gestiones, ya que esta obra resulta las ambiciosa de su administración, por lo que busca cerrar su administración cumpliendo uno de los compromisos que hizo. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario