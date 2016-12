Navidad sin víctimas en la zona conurbada

Durante la Noche Buena ocurrieron 8 robos a comercio, automóviles y transeúntes, mientras que 3 personas amanecieron recluidas en el Penalito de Playa Linda por rijosos, informó la Comandancia de la Policía Naval en la zona metropolitana de Veracruz.



Félix Quiroz Javier, comandante de la corporación, detalló que no hubo pérdidas que lamentar y ningún hecho que requiriera un despliegue mayor de elementos de la Policía Naval.



\"Podemos decir que fue saldo blanco y tuvimos un balance favorable pese a que se trata de una celebración fuerte (...) afortunadamente no hubo hechos graves o que pusieran en peligro la vida de las personas\", indicó.



El titular de la corporación expuso que los 8 robos fueron a comercios, a transeúntes y a vehículos, los cuales se reportaron en diferentes puntos durante la noche del 24 y las primeras horas del 25 de diciembre.



\"Como se dijo en cuanto a los resultados del operativo regional, se disminuyó la incidencia delictiva. Desde luego que tuvimos robos, pero la idea es reducir paulatinamente estos hechos. El operativo se mantendrá hasta que sea necesario\", dijo.



TRISTE NAVIDAD EN EL SUR



Por su parte, Alfonso García Cardona, director de Atención a Emergencias de la Secretaría de Protección Civil, dio a conocer que el único suceso de gravedad se registró en la autopista Acayucan-Isla, donde la volcadura de un autobús provocó la muerte de un menor de edad haitiano y 36 lesionados.



\"El accidente ocurrió a las 5:30 de la mañana del domingo en el kilómetro 166 de la autopista. Tenemos el reporte de la muerte de un menor de edad y 36 lesionados que ya fueron atendidos en el Hospital de Acayucan\", precisó.



García Cardona comentó que el autobús provenía de Tapachula, Chiapas y tenía como destino la ciudad de Tijuana, Baja California; además de ese siniestro, dijo que no hay reporte de otros incidentes carreteros.



El funcionario de Protección Civil del Estado agregó que tampoco hay reportes por accidentes a causa del uso de pirotecnia; no obstante, mencionó que existe coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil y las corporaciones policiacas para prevenir muertes a causa de explosivos.