Pepenador vive y cocina a la intemperie en Acayucan

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-25-18:52:44 Acayucan La pequeña cocina de don Abraham está en el suelo

Don Abraham Clímaco Cruz, vive a entre el monte y a la intemperie, en medio de los productos que recolecta en su oficio de pepenador, cocina en el suelo con leña, en las faldas de uno de los cinturones de miseria de la colonia Fredepo; desde que su familia lo abandonó trabaja tiempo corrido, para él no hay fines de semana, tampoco días festivos.



“Tengo más de 15 años viviendo aquí así como me ve, en medio de lo que recojo que son ropa, latas, aluminio, colchones viejos que reparo y luego vendo; cocino en el suelo con leña, porque no tengo ni siquiera una estufita pequeña”, explicó en breve entrevista que concedió este domingo 25 de diciembre, luego de que llegó de realizar su actividad diaria.



“Ayer 24 también trabajé, como quiero un día poder construir mi casita, trabajo sin descanso, para mí no hay días festivos, antes sí bebía pero por a causa del vicio me abandonó mi mujer, se fue con mis hijos, con otro de aquí mismo de la colonia, como de eso hace ya muchos años, ahora la veo y la saludo de lejos, quedamos como amigos”, mencionó.



“No señor, hasta acá no ha venido nunca una autoridad a echarnos una mano, con eso de que estoy casi entre el monte, llego por medio de una vereda, las únicas calles cercanas para llegar aquí son la calle Córdoba, esquina con Misantla”, concluyó.