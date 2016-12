Acayuqueña de 59 años termina sus estudios y quiere un empleo

Carlos Delgado/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-25-18:38:46 Acayucan La señora Victoria Cruz Pacheco, a sus 59 años tomó la valiente decisión de concluir sus estudios de secundaria

Animada principalmente por su hija Dámaris Jaqueline, de 19 años de edad, la menor de sus tres hijas; la señora Victoria Cruz Pacheco, de 59 años, tomó la valiente decisión de terminar sus estudios de secundaria y para lograrlo presentó su examen dentro del Programa Especial de Certificación (PEC) que promueve el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) para abatir el rezago educativo.



Con 8.6 de promedio marcado en su certificado de instrucción secundaria, la vecina de la comunidad de Palmarillo, perteneciente a este municipio, dijo que su siguiente paso será conseguir un empleo fijo, debido a que actualmente se autoemplea con la venta de dulces de papaya y coco, así como pozole blanco y de cacao para beber, en su propia localidad y en las vecinas, además de comercializar limones que cosecha de unas matas que tiene sembradas en su solar.



“Si mi hija estudió por qué yo no; me dijo mi hija: usted puede mamá, más que nada me dio ánimos y por eso decidí estudiar”, expresó emocionada tras recibir su documento en una entrega masiva realizada en Soconusco.



“Me siento feliz por haber terminado mis estudios de secundaria y tener este documento, con el cual espero posteriormente conseguir un empleo. Gracias al presidente municipal José Francisco Baruch Custodio y al IVEA por habernos apoyado para lograr este sueño”, agregó.



“A las personas que se encuentran como me hallaba yo, les digo que no miren hacia atrás, que miren hacia adelante porque sí se puede”, recalcó la mujer, quien es abuela de 5 nietos y madre de Rocío, Ruth Ángeles y Dámaris Jaqueline.



Esta última concluyó su bachillerato en el Telebachillerato de Chogota, “con buenas calificaciones, diplomas y reconocimientos, me siento orgullosa de mi hija”, sin embargo, por una enfermedad suspendió sus estudios del siguiente eslabón para terminar una carrera.



Oriunda de la cabecera municipal, contó que ella se dedica al comercio de dulces y pozol desde hace aproximadamente 6 años, tras que muriera su madre Marta Pacheco Moguel, de 68 años, a quien cuidó en su lecho durante 17 años en que estuvo enferma de parálisis corporal total, lo que la hizo viajar a hospitales de Veracruz y Xalapa, mientras que a su padre Guillermo Cruz Morales lo atendió durante 3 años hasta que murió a los 93 años de edad.



Dijo que su madre se dedicaba al cultivo de hortalizas y por ello lo que más anhela ella es tener una hectárea de terreno para sembrar limones y naranjas.