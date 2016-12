En Acayucan entregó el alcalde más de 500 pollos

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2016-12-25-18:36:20 Acayucan El Alcalde superviso la entregas de diez de estos pollos a los 43 subagentes y agentes municipales

Con motivo de la Navidad, el sábado 24 de diciembre el alcalde de Acayucan, Marco Antonio Martínez Amador junto con su esposa la presidenta del DIF Esperanza Delgado Prado, puso en marcha el primer Pollotón 2016, obsequiando más 500 pollos para la cena de Nochebuena, a favor de los habitantes vulnerables de varias colonias.



También entregó diez pollos a cada uno de los 43 subagentes y agentes municipales de igual número de comunidades del municipio, a quienes recomendó entregarlos a las familias más necesitadas y les deseó éxito y unidad en el venidero año 2017, expresándoles: “Deseo de todo corazón que así como estamos hoy reunidos, estemos igual en estas fechas el año que viene, porque de una y otra forma, todos formamos parte de la nueva historia de Acayucan”.



En la zona urbana recorrió la colonia Cirilo Vázquez, también conocida como “Los Gavilanes”, donde ordenó atender la salud del ciudadano Claudio García Cortés, quien sufre de ataques epilépticos; en la misma colonia le agradecieron que la noche del día anterior, apoyó a deudos con el ataúd, luego de ser enterado entrada la noche de la muerte de una señora.



“Soy agradecido con él, porque las veces que lo he necesitado, siempre lo encuentro en el palacio, la vez pasada estuve enfermo y él me dio unos pases, y también se me apoyó con las medicinas”, expresó ahí mismo en “Los Gavilanes” el ciudadano Roberto Gutiérrez Valencia, quien es mejor conocido como “El bigotes”.