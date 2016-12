Sin incidentes graves en hospitales de zona centro

Lesionados por accidentes ocurridos por conducir alcoholizados, golpeados en riña, un apuñalado y un buen número de atenciones por dolor abdominal son los principales servicios que otorgaron la Cruz Roja y el Hospital General Regional del IMSS durante la noche del 24 y madrugada del 25.



Entre los percances que se presentaron estuvo un choque de dos taxis en el camino a Mariano Escobedo, que se registró cuando uno de ellos estaba estacionado bajando un pasaje y otro cuyo conductor iba alcoholizado le pegó por alcance, lesionando tanto a la pasajera, que resultó aventada sobre la acera, como al conductor de la unidad impactada.



Ambos lesionados fueron trasladados por la Cruz Roja a un sanatorio particular de Orizaba, en tanto que el chofer alcoholizado fue detenido por la misma gente que se percató del accidente y hasta que llegó Tránsito y policía municipal.

Otro percance en el que se brindó atención fue el de un joven apuñalado en Rafael Delgado, de 24 años, con heridas en la ingle y las costillas laterales del

tórax.



Este joven fue ingresado estable al Hospital Regional de Río Blanco a las 2:50 de la mañana del miércoles.



Asimismo, se reportó un incidente de quemadura por uso de pirotecnia, pero la persona, de la que no se precisaron más detalles, no presentó mayores problemas.



En el caso del Hospital General Regional del IMSS, el departamento de Comunicación Social señaló que se ofrecieron aproximadamente 45 consultas en el servicio de Urgencias a lo largo de la noche del 24 y madrugada del 25.



Se indicó que la mayoría de éstas fueron porque los pacientes presentaban dolores abdominales, algunos por excesos en estas festividades.



Afortunadamente, se expuso, no se presentaron situaciones mayores ni personas quemadas por pirotecnia.



El departamento del HGRO hizo un exhorto a la población a que en las festividades de fin de año modere su consumo de comida y alcohol para evitar complicaciones de salud.