Balacera en Xalapa fue de grupos rivales: SSP

El enfrentamiento armado ocurrido al mediodía de este domingo en la ciudad de Xalapa fue protagonizado por grupos delictivos contrarios, aseguró el secretario de Seguridad Pública del Estado, Jaime Téllez Marie.



Tras la presentación de resultados del Grupo de Coordinación Veracruz en la Primera Zona Naval, el funcionario explicó que ningún ciudadano resultó herido por estos hechos registrados en la avenida Miguel Alemán.



\"No hay detenidos por este enfrentamiento, pero estamos seguros que entre ellos sí se hirieron (...) Hay una camioneta abandonada y desplegamos un operativo en la ciudad para ubicar a los responsables\", dijo.



Téllez Marie detalló que se trató de una persecución y, a la altura de la avenida Miguel Alemán, el intercambio de balas se extendió durante varios minutos; al lugar arribaron unidades de la Policía Estatal, sin embargo ya no encontraron a los presuntos delincuentes.



\"Vamos a dar un recorrido por hospitales, clínicas privadas y consultorios médicos porque estamos seguros que requirieron atención de emergencia, esto según las evidencias que se encontraron en el lugar\", expresó.



El titular de la SSP afirmó que salvo este enfrentamiento en la capital del estado, hasta ahora se reporta saldo blanco en el resto de la entidad. No obstante, sostuvo que se mantienen los diferentes en la zona citrícola del norte, en la zona metropolitana de Veracruz y al sur del estado.