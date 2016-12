Cenas decembrinas pueden dejar kilos de más: IMSS

La cena de Navidad y Fin de Año pueden dejar en las personas hasta seis kilogramos de más si no hay cuidado en las porciones que se ingieren, señaló Sharon García Martínez, jefa de Nutrición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Indicó que en esta época de posadas y convivios abundan las comidas altas en grasas, y las personas no sólo comen una porción, sino dos o tres, y el problema es después con el sobrepeso o bien alguna complicación de salud.



“El problema no es lo que se come, sino las cantidades, la gente repite dos o más veces un platillo, consume más de dos piezas de pan e ingiere bebidas alcohólicas y refrescos”, apuntó.



La especialista expuso que hay que aprender a balancear las comidas, incluir ensaladas y frutas, evitar las bebidas demasiado dulces, así como demasiada sal y grasas.



Al momento de comer pastel, comentó, que la rebanada no tenga un grosor de más de un dedo.



Indicó que la Navidad y el Fin de año deben ser épocas de convivencia con los amigos, con la familia, de comer platillos deliciosos, pero también de cuidarse cada quién para evitar problemas de salud, sobre todo quienes padecen alguna enfermedad como diabetes e hipertensión.



Agregó que para no excederse se deben cuidar las porciones de los alimentos, de preferencia usar platos pequeños, comer algo ligero antes de llegar al festejo, por ejemplo fruta fresca o verdura, para no tener tanto apetito, y cuidar el consumo de grasas.



Recordó que las bebidas alcohólicas contienen calorías, además de que su abuso es perjudicial, de ahí que también se recomendable un consumo moderado.