Con desabasto de gasolina al menos 13 estados del país; Pemex culpa a las tomas cladestinas

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-15:42:37 Ciudad de México

El desabasto de gasolina en el país no ha sido solucionado y ese problema afecta a por los menos 13 estados.



Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que trabaja para regularizar el suministro de combustible en Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán y Zacatecas, donde ya disminuyó el numero de gasolineras con poca cantidad de combustible; sin embargo, también se reporta escasez de gasolina en Oaxaca, Chihuahua, Guerrero, Morelos, Jalisco, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí y Durango.



De acuerdo con Pemex, desde el pasado martes fue necesario suspender la operación del poliducto Salamanca-León por una toma clandestina que afectó a los cuatro primeros estados.





“Actualmente estamos tomando diversas medidas para restablecer el adecuado y oportuno abasto de gasolina y diésel en el país”, señaló Pemex en su cuenta de Twitter, donde publicó un video titulado “Por qué las #TomasClandestinas generan desabasto de combustible?”.



A mitad de semana, Pemex informó que tras reparar el tramo afectado del poliducto reinició el flujo del combustible.



En ese momento, exhortó a los usuarios para evitar compras extraordinarias de gasolina, ya que el abastecimiento se normalizará a la brevedad.



El problema en Michoacán



Solo una de cada cinco gasolineras brinda servicio en Morelia, Michoacán, y los automovilistas hacen fila de hasta una hora, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.



En las gasolineras que sí están abiertas se reporta que sólo hay gasolina Premium, la cual se vende en cantidades limitadas.



Además, gasolineros de Michoacán informaron que en Uruapan no hay diesel desde hace tres semanas y que ayer comenzaba a faltar gasolina Premium.



Los municipios afectados son Zamora, Jacona y La Piedad, donde los usuarios esperan a que pipas abastezcan las gasolineras.





Sin gasolina en otros estados



En Jalisco también hay desabasto de combustibles. Los municipios más afectados por la escasez son Zapopan, Ocotlán y San Juan de Los Lagos, indica un reporte de Reforma.





En Querétaro desde hace varias semanas hay desabasto de gasolina en diversos municipios, principalmente de gasolina Premium, y a decir de los empresarios esto es culpa de Pemex, pero la petrolera dice que no es desabasto sino “retraso”.



En la zona metropolitana de San Luis Potosí sigue el problema, por lo que en algunas estaciones hay largas filas de vehículos, mientras que en otras se raciona la venta al cerrar los dispensarios por varias horas.





http://www.animalpolitico.com/2016/12/estados-afectados-desabasto-gasolina/