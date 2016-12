Bimbo, en pleito legal con Chivas por incumplir contrato de publicidad

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-15:36:19 Ciudad de México Chivas

La empresa quiso dar por terminado el convenio de publicidad fijado en 20 millones de dólares en el momento que los partidos del cuadro tapatío dejaron de ser transmitidos por televisión abierta, pero el club cobró 17 millones 305 mil dólares más IVA sin regresar el dinero.



Grupo Bimbo demandó a Chivas del Guadalajara por el incumplimiento del contrato de publicidad, fijado en 20 millones dólares, que se firmó en noviembre del 2011, informa Aristegui Noticias.



De acuerdo con el diario Reforma, el 6 de octubre, el juez noveno de distrito en materia civil, Rodolfo Sánchez, admitió la querella que interpuso la panificadora, que alega que no se cumplió el convenio por parte del club tapatío, propiedad de Jorge Vergara.



Ante ello, las medidas cautelares que dictó el juez incluyen que Chivas transmita sus partidos sólo en televisión abierta; continuar con el uso del logo de Bimbo en los uniformes de todos sus equipos, seguir instalando anuncios en vallas y electrónicos en el Estadio Omnilife (hoy Estadio Chivas), inclusive entregar a la empresa ocho boletos VIP para todos los partidos.



No obstante, esas medidas, entre otras, Chivas no se verá obligado a cumplirlas por ahora, luego de que promovió un amparo y, el 14 de noviembre, la jueza tercera de distrito en materia civil de Zapopan, Enriqueta Fernández, concedió una suspensión provisional.



En su nota, Víctor Fuentes, destaca que será el 6 de enero cuando se sepa si se otorga la suspensión definitiva para que no se ejecuten las medidas cautelares contra Chivas por tiempo indefinido.



De antemano, el 19 de diciembre, el equipo de Jorge Vergara pagó una garantía de 20 millones de pesos para que se mantenga vigente la suspensión provisional.



El pleito legal comenzó cuando supuestamente, Chivas cobró los 17 millones 305 mil dólares más IVA del contrato de publicidad y Bimbo lo quiso dar por terminado en el momento en que se dejaron de transmitir los partidos por televisión abierta; sin embargo, Guadalajara no devolvió el dinero correspondiente a 2016.





http://aristeguinoticias.com/2412/kiosko/demanda-bimbo-a-chivas-por-incumplimiento-de-contrato/