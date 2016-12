Pasarán una triste Navidad 43 familias

Al arribar a Morelos, los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa lamentaron que por tercera ocasión no podrán celebrar la Navidad, pues sus hogares continúan incompletos, informa Aristegui Noticias.



“Mi hijo desgraciadamente tiene una niña que lo está esperando, es otra Navidad en que nosotros los esperamos como madres y continuaremos, no hay evidencia científica que demuestre que nuestros hijos están muertos”, expresó Hilda Leguideño, madre de Jorge Antonio.



“No podemos hacer y celebrar la Navidad como si nada hubiera pasado, no podemos pasar a otro capítulo, a otra agenda en este país si no es reconocer que tenemos este problema, que 43 estudiantes hoy por hoy no aparecen en este país, no están y no se ha establecido qué ocurrió con ellos. Mientras esto siga así, es el deber de todos los mexicanos seguir exigiendo justicia.



Ayer fue en Iguala, después fue en Tierra Blanca, ¿cuándo será aquí, cuándo será en otro estado, en otro municipio si seguimos diciendo que eso así se quede”, expresó Vidulfo Rosales Sierra, vocero de los padres y madres de los 43 estudiantes.



Como parte de la “Caravana +43 por la Memoria y la Esperanza”, que se dirige a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, padres de familia visitan el estado de Morelos.







Piden cuarta línea de investigación



Desde la Plaza de Armas de Cuernavaca, frente al Palacio de gobienro estatal, los padres de familia exigieron que las autoridades abran una cuarta línea de investigación en el caso: la participación del Ejército Mexicano en los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.



“Que se abra una línea de investigación directa contra el Ejército Mexicano, ahora que se averigüe su participación, o no, directa en estos hechos de la desaparición de los 43 estudiantes, hoy tenemos en las investigaciones las líneas de búsqueda con vida, búsqueda sin vida y crimen organizado.



Pedimos una cuarta que sea la participación o no del Ejército Mexicano, concretamente el 27 Batallón de Infantería en los hechos del caso Ayotzinapa”, expresó el vocero.



Macedonia Torres Romero, madre de José Luis Luna Torres, uno de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que la Caravana de padres va a la Basílica de Guadalupe en busca de un milagro.



“Pues mis compañeros han dicho que vayamos allá para que Dios nos escuche y que Dios nos haga el milagro para que Dios traiga a nuestros hijos ya que Peña Nieto nunca ha hecho caso de nosotros, nunca nos ha apoyado, nunca nos ha dicho nada de nuestros hijos.



Con esa fe vamos, ahora si que Dios les toque sus mentes, su corazón y sus almas a la gente mala que desapareció a nuestros hijos injustamente”, dijo.







