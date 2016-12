En vispera de la Navidad, ejecutan de varios impactos de bala a ex alcalde de Cacahuatepec, Oaxaca

El ex alcalde de San Juan Bautista Cacahuatepec, Oaxaca, Jesús Dámaso Baños Tapia, fue asesinado a balazos por hombres armados la noche de este viernes, informó la Secretaría de Seguridad Pública estatal.



Informa Publimetro.com, que testigos relataron que sujetos dispararon a larga distancia en varias ocasiones contra el ex presidente municipal cuando éste viajaba a bordo de su vehículo sobre el zócalo de la ciudad.



Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia y peritos forenses hallaron en el lugar casquillos de calibre 7.62.



Hasta el momento no se han detenido a los agresores.