Dan amparo a expolicia agresor de Ana Guevara Tweet Pese a ser identificado por la senadora Ana Gabriela Guevara como una de las personas que la atacó el pasado domingo 11, el expolicía Fabián España Moya no podrá ser detenido Ciudad de México - 2016-12-24 15:06:58 - Proceso / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-15:08:21 Ciudad de México El vinculado ( Tomada de Proceso) Pese a ser identificado por la senadora Ana Gabriela Guevara como una de las personas que la atacó el pasado domingo 11, el expolicía Fabián España Moya no podrá ser detenido.



Informó Proceso que, de acuerdo con el expediente 1117/2016, el agresor logró que el juez cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal admitiera a trámite la demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión.



El juez federal otorgó al expolicía una suspensión provisional y le fijó un importe de garantía por cinco mil 500 pesos.



Ana Guevara fue golpeada por cuatro sujetos cuando se dirigía en su motocicleta del municipio de Lerma hacia la zona de Santa Fe, a la altura de la avenida las Torres, entre ellos Fabián España y Adrián Esteban Crescencio Salmerón, quienes hasta ahora no han rendido declaración.



España Moya se desempeñó como policía de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México hasta el 1 de julio pasado, cuando presentó su renuncia.





http://www.proceso.com.mx/467532/otorgan-amparo-a-expolicia-agredio-a-ana-guevara-podra-detenido

