Exige Morena a CEAPP dejar de ser una instancia de simulación y frenar ‘mordaza criminal’ en Veracruz

El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, consideró que debe evaluarse la función de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), y si sigue sin dar buenos resultados, como ha sido hasta ahora, tendría que pensarse en que la instancia desapareciera.



El dirigente estatal de Morena refirió que ante los numerosos asesinatos de periodistas en Veracruz, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas (CEAPP) ha sido una instancia más de gobiernos de simulación, ya que no ha tenido una utilidad real, por lo que hay que estar pendientes de que ahora cumpla con su función, pues de lo contrario, lo que sigue para dicha Comisión sería que desaparezca.



\"Debería de ser un paso siguiente, sin duda. Yo voy a hablar con la fracción legislativa de Morena a profundidad respecto a este debate\".



Veracruz, recordó, es foco rojo para el ejercicio periodístico, además de que a pesar de la existencia de la CEAPP continuaron los asesinatos contra periodistas que ejercían en el estado, esto durante la pasada administración encabezada por Javier Duarte de Ochoa.



El tema de la agresiones y asesinatos contra periodistas, acentuó, es muy delicado, \"no porque se les dé un trato especial sino por la gravedad de los hechos... yo he comentado que en Veracruz se ha cometido delito de lesa humanidad\".



Y es que recordó, se trata, además de la pérdida de vidas humanas, de un atentado contra uno de los derechos más valiosos: el de la libre expresión.



\"Estamos en estándares que no se dan ni en los peores momentos de países donde se ha cometido genocidio... Estamos hablando de un delito de lesa humanidad, de exterminio a un segmento de la población\".



En este violento escenario para los periodistas, la CEAPP ha dejado mucho qué desear, siendo criticada por muchos de los comunicadores del estado de Veracruz, ya que el órgano no ha tenido una función real, en cambio, los salarios de los integrantes de dicha comisión, son cuantiosos y muy alejados de la realidad de los periodistas.