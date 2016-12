WhatsApp permitirá borrar o editar mensaje

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-14:39:23 Redacción

POR:

ISABEL VALENZUELA



A todos nos pasó que tras enviar un mensaje por WhatsApp, nos arrepentimos de lo escrito pero ya no tenemos forma de evitar que el receptor lo lea, algo que muy pronto cambiará.



La aplicación de mensajería quiere ayudarnos en esos momentos en que enviamos un mensaje sin pensarlo o queremos cambiar su contenido, ya que las betas de su nueva versión permiten eliminar o editar nuestros textos, no importa que ya hayan llegado al móvil del receptor.



Eliminando mensajes enviados por WhatsApp



Nadie debería poder tomar su móvil cuando está borracho o enojado, ya que nos podemos arrepentir de un mensaje enviado sin pensar y con WhatsApp eso pasa bastante. La nueva versión de la aplicación podría salvarnos de la vergüenza.



Ya se filtraron en Internet capturas de las beta de la nueva edición de WhatsApp para Android e iOS que tendría como principal cambio el derecho al arrepentimiento, es decir eliminar un mensaje enviado aunque eso solo sirve si quien lo recibió no lo ha leído todavía, es decir cuando los vistos aún no toman ese color azul que nos delata.



Pero no solo podrás borrar mensajes sino también editarlos en caso de querer añadir algo o solo sacarle una parte. Además ambas funciones serán muy sencillas de utilizar ya que bastará con pulsar sobre el texto para ver estas dos opciones. No hay información acerca de si podremos hacer lo mismo con imágenes, videos o audios.



Pero esos no son los únicos cambios con los que WhatsApp querrá finalizar un exitoso 2016 o empezar con el pie derecho 2017, ya que también los usuarios podrán pre-visualizar qué ficheros contienen archivos comprimidos enviados a través de la app de mensajería.



Con información de VIX

