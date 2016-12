¿Pensando en mudarte?

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-14:54:07 Redacción Foto tomada de Blog de Prosegur

POR:

ALEJANDRA GUERRERO



¿Estás pensando en alquilar o comprar una nueva casa? ¡Felicitaciones! Te deseo que disfrutes mucho de tu nuevo lugar. Pero antes de mudarte, por favor presta atención a estas señales de alerta en la nueva casa. ¡Podrían transformarse en una pesadilla en el futuro!



#1 Los cimientos tienen grietas

Una de las principales alertas es ver grietas en los cimientos. Esto quiere decir que la casa tiene problemas estructurales que en el futuro, próximo o lejano, puede costarte mucho dinero para reparar, o problemas con el dueño de la casa porque se niega a repararlas.



#2 Tiene moho



No importa si es mucho o poco, ni dónde se encuentre. Ante cualquier señal de que la casa tiene problemas de moho, lo mejor es salir de allí sin mirar atrás. No importa qué tan atractivo sea el barrio, o que tan barata esté la propiedad; el moho causa problemas graves de salud en el largo plazo, y seguro no querrás arriesgarte a esto.



#3 Tiene insectos

Y no me refiero a moscas y mosquitos, que entran volando por la ventana y se puede solucionar fácilmente con una malla metálica, sino a esos otros insectos que resultan más difíciles de lidiar como cucarachas, termitas e incluso hormigas. No solo serán una molestia si te vas a vivir allí, sino que pueden costarte dinero al tener que llamar al exterminador.



Publicidad



#4 La instalación eléctrica o sanitaria no funciona correctamente



Al estar ocultas dentro de la pared, la instalación eléctrica y sanitaria son los problemas más difíciles y costosos de resolver. Y no creas si el dueño te dice que es un “pequeño problema” fácil de solucionar. Hasta que no lo vea un experto, no sabes cuánto tiempo y dinero costará arreglarlo. ¡Por algo el dueño o inquilino anterior no lo solucionó!



#5 El techo luce descuidado

¿Sabes cuánto cuesta reparar el techo? ¿Y las molestias que conlleva a quienes están viviendo allí (en este caso serías tú)? Así que hazme caso y aléjate de cualquier propiedad que exhiba problemas en el techo, desde unas cuantas tejas sueltas hasta goteras.



Con información de VIX

http://www.vix.com/es/diy/171513/pensando-en-mudarte-observa-estas-senales-de-alerta-en-la-nueva-casa