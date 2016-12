Ser creativo conduce a la felicidad

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2016-12-24-14:50:20 Redacción Foto tomada de euprepiopadulablog

Por naturaleza el ser humano es creativo, y esta capacidad lo ayuda explotar su potencial y de esta forma llegar a experimentar la plenitud y la felicidad. Y para que no exista dudas, un nuevo estudio nuevo estudio publicado por el Journal of Positive Psychology, reveló que realizar frecuentemente una actividad creativa (como cocinar, tejer, pintar, etc) puede influir significativamente en nuestro bienestar.



Los científicos involucrados en esta investigación reclutaron a 658 voluntarios para participar en este experimento que consistía llevar una bitácora durante dos semanas en donde se describiría su estado de ánimo y qué tan creativos fueron a lo largo del día.



Al término de la prueba se detectó que las personas que realizaron una actividad en la que involucraban su lado creativo se sintieron con más energías y entusiasmadas al siguiente día.



Esta sensación es muy similar a la que sienten los niños pequeños que sin detenerse a pensar en la técnica o en la perfección echan a volar su imaginación y ponen a prueba su creatividad y se sienten orgullosos de los resultados, satisfacción que los llena de una felicidad profunda. Esta capacidad disminuye en la vida adulta porque nos sumergimos en nuestras responsabilidades diarias y en la rutina lo que mata nuestro lado creativo.



La solución es que sin importar qué nos demos tiempo para explotar nuestro lado creativo y dedicar nuestro tiempo libre en trabajar en nuestras pasiones. No explotar nuestra creatividad es parecido a no ejercitar el cuerpo, con le tiempo se atrofia, pierde fuerza y tonificación, sin embargo, no todo está perdido pues para reactivarla necesitamos encaminarla de nuevo para ver de nuevo su potencial.



Entre los múltiples beneficios está la capacidad de resolver problemas, enfrentar retos, lograr objetivos, lo que nos llevará a la plenitud y felicidad de lograr nuestros objetivos y de poder expresar nuestro espíritu.



Así que si sientes que tu vida a perdido sentido y te sientes atrapado en la rutina y la cotidianidad saca tu lado creativo y dale ese empujón a tu vida para recuperar el camino hacia un bienestar mejor.



